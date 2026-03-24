Melodie Peñalver habla de un grave problema de salud: “Es de riesgo”

Natalia Sette 24 MAR 2026 - 14:34h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte con sus seguidores un problema de salud al que ha decidido ponerle solución

Melodie Peñalver, de LIDLT, explica el cambio radical que dará su vida

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Melodie Peñalver ha vuelto a abrirse con sus seguidores en un momento especialmente delicado. Tras varios días alejada de redes sociales y después de sincerarse sobre la ansiedad que está atravesando, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha compartido ahora una nueva preocupación relacionada con un problema de salud.

Después de compartir los avances de la casa que se está construyendo, Melodie ha explicado que ha acudido al dermatólogo por un motivo que llevaba tiempo inquietándole. “He venido al dermatólogo”, ha comenzado diciendo en sus stories, donde ha querido contar con naturalidad qué le ha llevado a dar este paso.

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Según ha relatado, todo empezó hace unos meses, cuando comenzó a notar molestias en un lunar. “Hace unos meses que me había empezado a doler un lunar que tengo en el glúteo y por la forma me han aconsejado que venga a mirármelo”, ha explicado. Una señal de alerta que decidió no ignorar y que finalmente le ha llevado a consultar con un especialista.

La influencer incluso ha mostrado la zona, el lateral del glúteo, para concienciar a sus seguidores sobre la importancia de revisar cualquier cambio en la piel. Tras la valoración médica, ha recibido una respuesta clara: “Este es el lunar, y efectivamente tengo que ir revisándolo porque sí es de riesgo”.

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Aunque no ha querido alarmar, sí ha dejado claro que deberá hacer un seguimiento periódico. De hecho, ha enseñado cómo el propio especialista le ha marcado el lunar para poder fotografiarlo y controlar su evolución en futuras revisiones. Un procedimiento habitual en este tipo de casos, pero que no deja de ser preocupante para la creadora de contenido.

Melodie ha querido aprovechar su experiencia para lanzar un mensaje importante a su comunidad. “Esto es un recordatorio para que vayas a revisarte esos lunares que ves raros”, ha advertido, insistiendo en la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano. Sabiendo lo transparente que siempre es con su comunidad, no cabe duda que la influencer seguirá compartiendo los resultados de sus revisiones al demartólogo.

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Este revés llega en un momento en el que la influencer ya había reconocido no encontrarse del todo bien anímicamente. A pesar de estar viviendo etapas muy positivas, como la construcción de su nueva casa, Melodie ha confesado que la ansiedad sigue formando parte de su día a día. Aún así, ha decidido tomarse esta situación de la mejor manera posible y al haber tomado acción, se siente mucho más tranquila.