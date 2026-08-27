La resolución dictada a principios de agosto determinó que el menor continuará residiendo en Miami junto a su madre y rechazó trasladarlo a España junto a su padre

Paulina Rubio gana la batalla judicial contra Colate por la custodia de su hijo, Nicolás: el menor seguirá viviendo con ella en Miami

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La guerra judicial entre Paulina Rubio y Colate está lejos de haber terminado. Apenas dos semanas después de que la Justicia de Florida dictase una resolución favorable a la cantante en la disputa por la custodia de su hijo, el empresario español ha vuelto a mover ficha. Su objetivo es que la jueza revise la resolución y vuelva a analizar distintos aspectos del caso, entre ellos las declaraciones que hizo el adolescente ante la magistrada.

La nueva ofensiva legal se produce después de un juicio especialmente duro debido al enfrentamiento de ambos progenitores sobre dónde debe vivir su hijo, Andrea Nicolás, de 15 años. La resolución dictada a principios de agosto determinó que el menor continuará residiendo en Miami junto a su madre y rechazó la pretensión de Colate de trasladarlo a España. Pero ahora, el empresario no da por cerrado el caso.

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El pasado 24 de agosto, su abogada, Aliette Carolan, presentó ante el tribunal familiar de Miami-Dade una petición de reconsideración en la que solicita que se revisen numerosas conclusiones de la resolución que Colate considera susceptibles de revisión. Y en medio de este nuevo movimiento, la defensa de Paulina Rubio ha optado por una estrategia opuesta: silencio público y batalla exclusivamente en los tribunales.

La reacción de la abogada de Paulina Rubio

Sandra Hoyos, abogada de la cantante mexicana, ha sido preguntada por esta nueva maniobra de Colate y ha emitido un comunicado difundido en el programa de Telecinco 'El verano se mueve' en el que deja claro que, por ahora, Paulina no piensa entrar en una guerra de declaraciones.

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"Ante la petición de segunda audiencia presentada recientemente en el proceso de nuestra cliente, Paulina Rubio, no emitiremos declaraciones ni comentarios públicos en este momento", ha señalado la letrada al espacio televisivo.

La defensa ha insistido en que el procedimiento continúa abierto y que cualquier respuesta debe producirse ante la autoridad judicial correspondiente, no en los medios de comunicación.

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"El caso continúa ante los tribunales y, por respeto al proceso judicial y a las partes involucradas, cualquier argumento, posición o respuesta será presentado exclusivamente ante la autoridad correspondiente y por las vías legales establecidas", ha añadido Hoyos.

Finalmente, ha destacado cuál será la estrategia que seguirá el equipo de la cantante: "En esta etapa, hablan los documentos, hablan los argumentos y habla la Corte".

En este sentido, Paulina Rubio no entra, al menos de momento, a discutir públicamente los más de 70 puntos planteados por Colate. Su defensa prefiere que sea el tribunal quien valore la petición y determine si existe algún motivo para modificar o reconsiderar lo decidido.

Colate intenta cambiar el futuro de su hijo

El adolescente, de 15 años, es el único hijo de Paulina Rubio y Colate. La expareja se casó en 2007 y tuvo al menor en 2010. Tras su separación, la organización de la vida del niño se convirtió en el principal motivo de una prolongada batalla judicial entre ambos.

Colate quería que su hijo pudiera establecerse con él en Madrid, donde reside el empresario y donde también se encuentra gran parte de su familia paterna. Durante el proceso defendió que el adolescente quería vivir en España.

Sin embargo, la resolución de la Corte de Familia de Miami rechazó esa posibilidad y determinó que Nicolás continuaría viviendo principalmente en Miami con su madre. La jueza consideró que Colate no había conseguido demostrar que trasladar al adolescente a España respondiese a su interés superior.

La decisión supuso un duro revés para el empresario, que había confiado en que el testimonio y los deseos expresados por su hijo durante el procedimiento pesasen de manera determinante. Pero ahora pretende que esos elementos sean revisados.

Una de las cuestiones que Colate quiere que la jueza vuelva a analizar es el testimonio que Andrea Nicolás habría ofrecido personalmente ante la magistrada. Colate considera que determinadas conclusiones alcanzadas en la sentencia entran en contradicción con lo que se expuso durante el procedimiento.

El tribunal deberá valorar ahora si existen motivos jurídicos suficientes para revisar sus conclusiones. Si la petición no prospera, el siguiente escenario podría pasar por otras vías de recurso.