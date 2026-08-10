La cantante y el empresario intentaban convencer a la jueza sobre quién podía ofrecer el entorno más estable para el adolescente

Cronología de la larga batalla judicial entre Paulina Rubio y Colate por la custodia de su hijo: del comienzo del enfrentamiento a la resolución

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Paulina Rubio puede poner punto y final, al menos por ahora, a uno de los capítulos más delicados de su batalla judicial contra Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate. La cantante mexicana ha recibido el respaldo de la Justicia en el proceso por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás, y el menor de 15 años seguirá residiendo con ella en Miami.

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Tal y como contaba Kike Calleja en 'Fiesta', la jueza ha terminado decantándose por la opción defendida por Paulina, que reclamaba que su hijo regresara con ella y continuara viviendo en Miami.

La victoria ha sido confirmada por la abogada de la artista, Sandra Hoyos, después de varios meses de procedimientos y de tres largas audiencias celebradas ante la Corte Familiar de Miami.

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"Hoy cierro esta etapa con profunda gratitud y con la tranquilidad de haber defendido con firmeza aquello que considerábamos justo" ha señalado Hoyos tras conocerse la decisión, recogen medios como 'El Universal'.

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Por su parte, Pipi Estrada explicaba en el espacio de Telecinco: "He hablado con Colate. Está tranquilo porque la armonía que hay entre padre e hijo es muy sana y amorosa. Me ha confirmado que va a recurrir. El niño ha dicho ante el juez que él quiere vivir con Colate".

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Y es que, después de años de desencuentros entre Paulina Rubio y Colate, la situación se complicó cuando el adolescente permaneció con su padre y se planteó que pudiera establecerse en España. Colate defendía que su hijo viviera con él en España y consideraba que podía ofrecerle un entorno adecuado para su desarrollo.

El empresario español sostenía, además, que la relación entre Nicolás y su madre estaba deteriorada y que él se encontraba en una situación económica más estable que en etapas anteriores, por lo que podía ofrecer al adolescente unas condiciones de vida satisfactorias en España.

La posición de Paulina Rubio era radicalmente diferente. La cantante reclamaba que su hijo regresara a Miami para vivir con ella. Uno de los argumentos de su defensa se centraba en la crianza y en las normas que, según su versión, debían aplicarse al adolescente mientras permanecía con su padre.

La cuestión que debía resolver la jueza era, por tanto, qué alternativa respondía mejor a las necesidades de Andrea Nicolás: continuar en España junto a Colate o regresar a Miami para vivir con Paulina. Las audiencias comenzaron oficialmente el pasado 4 de mayo en el tribunal familiar de Miami.

El hijo de la expareja tiene ahora 15 años y lleva prácticamente toda su vida en medio de las diferencias entre sus padres. La batalla por su custodia ha atravesado distintas etapas desde la separación de Rubio y Vallejo-Nágera y ha dado lugar a numerosos procedimientos relacionados con sus desplazamientos, su cuidado y el régimen de convivencia.

Otra de las opciones que había recomendado la guardiana legal designada por la Corte era que fuera enviado temporalmente a un internado neutral alejado tanto de Florida como de España al considerar que el conflicto permanente entre los progenitores está afectando al bienestar emocional del adolescente. Finalmente, la intérprete ha conseguido que la jueza le dé la razón a ella.