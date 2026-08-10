El empresario ha publicado un mensaje, acompañado por un carrusel de imágenes junto a su hijo, para demostrar el vínculo que mantienen pese al desenlace judicial

Paulina Rubio gana la batalla judicial contra Colate por la custodia de su hijo, Nicolás: el menor seguirá viviendo con ella en Miami

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La batalla judicial que desde hace años enfrenta a Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate, y Paulina Rubio por la custodia de su hijo Andrea Nicolás parece haber llegado a su fin.

El último revés para el empresario español llega después de que la justicia estadounidense haya resuelto que el adolescente de 15 años continuará viviendo con su madre en Miami. De esta manera, la cantante mexicana obtiene un nuevo respaldo judicial en la prolongada disputa que mantiene con su exmarido por el cuidado y la manutención de su único hijo en común.

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La noticia fue adelantada en televisión por el periodista Kike Calleja en el programa 'Fiesta', donde también se apuntó que Colate no tiene intención de dar por terminada la batalla legal y recurrirá la decisión.

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La reacción de Colate no se ha hecho esperar. Más allá de entrar en una nueva batalla pública de declaraciones, el empresario ha optado por compartir en Instagram varias fotografías junto a su hijo y acompañarlas de un mensaje que refleja el vínculo entre ambos pese a conocer el desenlace judicial.

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"Hoy acaba un verano lleno de memorias. Con todo lo que llevamos, nada podrá con nuestro amor… Te quiero, Nico", ha escrito Colate junto a las imágenes.

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Las fotografías muestran distintos momentos compartidos entre padre e hijo durante su estancia en España y que adquieren ahora un significado especial. Para Colate, el final del verano supone también la despedida de un periodo en el que ha podido disfrutar de una convivencia más cercana con el menor antes de que el joven tenga que regresar a Miami para continuar viviendo con su madre.

Nicolás ha pasado gran parte del verano en España junto a su padre y a la familia paterna. En concreto, el adolescente ha disfrutado de estas semanas en Segovia, rodeado de sus familiares, antes de emprender el regreso a Estados Unidos.

La relación de Colate con su hijo ha sido uno de los argumentos centrales de su posición durante los últimos años. El empresario ha defendido públicamente que el menor se encuentra muy vinculado a España, donde tiene a parte de su familia, amigos y un entorno con el que mantiene una relación estrecha.

En Madrid viven su abuela paterna, sus tíos y sus primos. Entre ellos existe además una relación cercana con los hijos de Samantha Vallejo-Nágera, hermana de Colate, que tienen edades similares. La propia Samantha ha respaldado en anteriores ocasiones la implicación de su hermano en la vida del adolescente.

Por eso, la resolución judicial supone un duro golpe para las aspiraciones de Colate. A finales de 2025, el empresario expresaba su deseo de que su hijo pudiera volver a pasar más tiempo en España y confiaba en que el siguiente verano pudieran comenzar una nueva etapa familiar. Ese deseo, al menos de momento, no se ha cumplido.