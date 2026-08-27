Equipo Outdoor 27 AGO 2026 - 17:02h.

La bailarina ha compartido con sus seguidores todo el proceso de su radical cambio de look en su nueva etapa como madre

Exclusiva | Dana García cuenta cuándo decidió con Isaac Torres que querían ser padres

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Dana García se ha sometido a un radical cambio de look, y la reacción de Isaac Torres al verla no ha tardado en hacerse viral. La bailarina y el exconcursante de 'La isla de las tentaciones', que hace apenas unos días anunciaron que serán padres por segunda vez para él y primera para ella, han compartido con sus seguidores todo el proceso de esta transformación.

“Esto sí es un cambio de look”, ha escrito Dana junto a las imágenes, con el que da la bienvenida a su "nueva etapa como mamá”. Durante el proceso, reconoció que llevaba tiempo guardando en secreto la noticia de su embarazo, lo que explica por qué llevaba unas semanas "un poco desaparecida" de las redes.

Dana ha optado por ponerse extensiones, algo que no hacía desde hace cinco años, y quería que fuera "un buen cambio de look" que reflejara cómo se siente en esta nueva etapa de su vida: "Siento que soy como otra persona". Muy nerviosa durante todo el proceso, llegó a decir en pleno cambio: "Estoy viendo a Dana de cuando tenía 17 años", en referencia al resultado que estaba consiguiendo su estilista.

El resultado ha dejado a Isaac completamente sorprendido. "¿Quién eres tú? Me la han cambiado", ha bromeado el catalán al verla, a lo que Dana respondió entre risas: "Me he quitado diez años, encima". Isaac no se ha quedado corto con su comentario: "Es una adolescente embarazada", ha dicho, y ella misma ha rematado la broma: "Una se ve madre y quiere verse niña".

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La pareja, que se reconcilió el pasado mes de julio tras superar juntos la muerte de su perra Candela, atraviesa ahora uno de sus mejores momentos, con la llegada de su primer hijo en común como gran protagonista de esta nueva etapa. Isaac, que ya es padre de Mía, fruto de su relación anterior con Lucía Sánchez, afronta así una segunda paternidad marcada por la ilusión y, según ha dejado claro con sus propias bromas, también por el buen humor.

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Con este cambio de imagen, Dana cierra un capítulo y empieza otro completamente distinto, tal y como ella misma ha querido expresar: una nueva melena para una nueva vida, la de convertirse en madre por primera vez. La transformación no ha pasado desapercibida entre sus seguidores, que han inundado la publicación de comentarios elogiando lo favorecida que está con su nueva melena, coincidiendo en que el cambio le ha sentado de maravilla en plena recta de su embarazo.