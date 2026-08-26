Exclusiva | Dana García desvela los primeros síntomas de su embarazo con Isaac Torres

Natalia Sette 26 AGO 2026 - 10:00h.

La bailarina ha hablado en exclusiva con Outdoor y se ha sincerado sobre los primeros síntomas de su embarazo con Isaac Torres

La reacción de Lucía Sánchez al enterarse que Isaac Torres será padre de nuevo

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Dana García e Isaac Torres atraviesan el momento más especial de su historia de amor. Apenas unas horas después de anunciar a través de un emotivo vídeo que se convertirán en padres de su primer hijo en común, la bailarina se ha sincerado en exclusiva para la web de Telecinco Outdoor. La influencer ha desvelado cómo se encuentra y los primeros síntomas de su embarazo.

La pareja, que oficializó su reconciliación el pasado mes de julio tras el doloroso fallecimiento de su perrita Candela, ha hecho realidad su sueño tras más de dos años de relación. Sin embargo, Dana ha reconocido con total transparencia que el camino hacia la maternidad no estuvo exento de dificultades , llegando a provocar su ruptura a principios de año.

Tras un tiempo distanciados, la pérdida de su mascota volvió a unirlos de forma definitiva, propiciando el milagro que tanto esperaban. Es por ello que la felicidad de la creadora de contenido es inmensurable. “Estoy súper feliz, es un sueño para mí. Súper contenta, ilusionada, pero a la misma vez muerta de miedo. Espero estar a la altura”, ha confesado con honestidad Dana.

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Respecto a cómo está viviendo físicamente el inicio de la gestación, la creadora de contenido no ha ocultado la intensidad del primer trimestre. Ahora me encuentro mejor pero no veas, ¡viene peleona la criatura! Vaya primeros meses me ha dado: náuseas, cansancio, sueño, malestar... Vamos, parecía otra persona yo”, ha reconocido abiertamente sobre los primeros meses.

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En todo este proceso, la bailarina ha destacado el papel crucial que está desempeñando Isaac, convirtiéndose en su principal pilar frente a los altibajos emocionales propios del embarazo. “Mis hormonas están por los aires. Menos mal que Isaac está teniendo mucha paciencia y me lo está haciendo todo muy fácil”, ha concluido agradecida, haciendo oídos sordos a las críticas y enfocada al cien por cien en disfrutar de su esperada maternidad.