Natalia Sette 27 AGO 2026 - 14:07h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre los incovemientes que está teniendo en el postoperatorio de su doble operación

Inma Campano se defiende de las acusaciones de hacer enfermar a los animales que rescata

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Inma Campano atraviesa una de las etapas más delicadas de su recuperación tras someterse a un importante cambio físico. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha pasado recientemente por el quirófano para realizarse una doble intervención . Ahora, una semana más tarde, la influencer se sincera sobre cómo está llevando el postoperatorio.

La sevillana perdió 15kg en cuestión de meses tras el fallecimiento de su perra Luna, su gran compañera de vida. Debido a esta enorme bajada de peso, su cuerpo cambió drásticamente y decidió pasar por quirófano para solucionar aquello que no podía con el gimnasio. Inma se sometió a una mastopxia de reducción de pecho para paliar sus dolores de espalda y una liposucción para eliminar la fibrosis abdominal.

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Aunque la influencer encaró las cirugías con muchísima ilusión y ganas de ver el resultado definitivo en unos meses, la realidad del postoperatorio se le está haciendo cuesta arriba. Fiel a la transparencia que la caracteriza en redes sociales, Inma se ha sincerado con su comunidad sobre lo díficil que le resulta sobrellevar el reposo al que se ve obligada a someterse.

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“Las que me conocéis sabéis que yo soy un nervio, que no paro, que no puedo estar más de dos minutos en un sofá sentada... Pues imaginaros ahora”, ha confesado ante sus seguidores con evidente desesperación. La creadora de contenido ha explicado las dificultades que está teniendo para conciliar el sueño debido a las posturas obligatorias que debe mantener tras las intervenciones.

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“Con el postoperatorio tengo que estar reposando, sin hacer esfuerzos, y lo estoy llevando fatal. No puedo ni dormir por las noches. Tienes que dormir incorporada y me estoy durmiendo en el sofá, pero no puedo. Me levanto a las cuatro de la mañana y no descanso, estoy todo el día con sueño”, ha confesado.

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Además del insomnio y la inmovilidad, la andaluza ha querido resolver las dudas de sus fans al mostrar una imagen de sus piernas con medias compresivas y con visibles hematomas. “Las medias no es porque me haya operado las piernas. Es que después de una operación te las tienes que poner para evitar trombos, al igual que tienes que ponerte la heparina. Estoy deseando quitármelas”, ha dicho con honestidad.

Pese a las incomodidades del proceso, la joven intenta mantener la paciencia. Inma continúa enfocada en seguir a rajatabla las prescripciones médicas, esperando el momento en que reciba el alta definitiva y pueda presumir al cien por cien de la figura con la que por fin vuelve a sentirse ella misma.