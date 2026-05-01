Inma Campano se sincera sobre su bajada de peso tras haber engordado 15 kilos: el antes y después
La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla abiertamente de cómo va su bajada de peso tras pasar por un duro momento
Inma Campano ha decidido no esconderse más. Tras una etapa marcada por el dolor y la entrega absoluta a la enfermedad de su perrita Luna, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha sincerado sobre su bajada de peso tras haber engordado 15 kilos. Además, ha enseñado foto del antes y el después de su cambio físico.
La influencer ha querido poner contexto a este cambio, recordando que su vida se paralizó por un motivo de fuerza mayor: la salud de su mascota. “Como sabéis, mi tiempo antes estaba dedicado al 100% a la enfermedad de mi perrita”, ha comenzado diciendo. En ese proceso de cuidados paliativos, Inma reconoce que se olvidó de sí misma, priorizando el bienestar de Luna por encima de su alimentación o el ejericio.
Ahora, inmersa en lo que ella denomina su “glow-up de 2026”, la andaluza ha comenzado a recuperar sus rutinas saludables. “Ahora estoy comiendo bien, estoy teniendo más constancia”, ha detallado a sus seguidores. Sin embargo, en este camino de regreso a sus hábitos de siempre, Inma se ha topado con una realidad física que le está resultando difícil de gestionar: su pecho.
La gaditana ha confesado que, pese a sus esfuerzos, hay partes de su cuerpo que no están bajando de peso al mismo ritmo que el resto. “Hay una zona que me está costando muchísimo trabajo: el pecho. Ya sabéis que me hice una mastopexia para levantarme y reducirme el pecho, pero al coger 15 kilos se me ha ido casi todo ahí”, ha relatado con sinceridad.
Inma ha explicado que siempre ha tenido una tendencia a acumular volumen en esa zona: “Con 9 años yo ya tenía sujetador. Y eso pasa más de lo que creemos, que hay zonas que no bajan al mismo ritmo”. Sus seguidores se han dado cuenta de esto en la de Feria de Abril de Sevilla, pues con los trajes de flamenca resaltaba mucho su figura. “En Feria se ha notado más y desgraciadamente hay opiniones…”, ha lamentado.
No obstante, lejos de dejarse hundir por las críticas externas, Inma ha lanzado una reflexión sobre la presión estética. “Mi proceso NO va de encajar en lo que otros esperan. Mi cuerpo aún está en proceso y, por supuesto, no todo tiene que ser perfecto”, ha sentenciado tajante. La creadora de contenido tiene claro que su cambio no es solo físico si no que su mayor objetivo es "sentirse bien desde dentro".