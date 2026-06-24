Inma Campano desvela el angustioso episodio que vivió al encontrarse una perra abandonada: “Acabé vomitando”
La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte con sus seguidores la angustiosa situación que vivió al encontrarse una perra corriendo sola
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Es por todo conocido que el amor que siente Inma Campano por los animales es inmensurable. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha entregado su vida entera a cuidar a aquellos que más la necesitan y no hay nada que le haga más feliz. Ahora, la influencer ha compartido el angustioso episodio que vivió al encontrarse una perra abandonada en plena playa.
Todo comenzó dando un paseo por la playa con su novio. La influencer iba pensando en Luna, su perrita que falleció hace algunos meses y a la que echa de menos cada día. “Iba andando por la playa y me iba a acordando de Luna y me puse a llorar”, ha comenzado contando. Y en ese mismo momento, Inma ve cómo aparece una perra sola corriendo por la playa.
Al verla tan desesperada, la andaluza salió corriendo detrás de ella y logró atraparla. Al hacerlo, se dio cuenta de que llevaba una cuerda bastante tirante atada al cuello que le estaba haciendo daño. Extrañada por la situación, pronto se puso manos a la obra y comenzó a hacer llamadas. “He parado a unas chicas para preguntar por el número de la policía y si conocían alguna protectora”, ha explicado.
Su instinto de proteger a los animales indefensos salió a relucir y lo único que quería era poder ayudar a la perrita. Quería ponerse en contacto con alguna protectora para ver si el animal tenía chip. Inma no sabía si la habían abandonado o se había escapado pero la cuerda atada al cuello le hacía pensar en lo peor.
“Yo no quería darle el perro a la policía porque los suelen llevar a una perrera y entonces estaba intentando buscar soluciones para ver si tenía chip”, ha continuado relatando. Con los nervios invadiendo su cuerpo y sin saber bien que hacer, la situación dio un giro radical: “Y de repente aparece una niña corriendo diciendo que era su perra y llega un hombre como de 60 años diciéndome que llevaban toda la tarde buscando a la perra”.
Al principio, la influencer desvela que tomó una actitud muy defensiva, pues quería asegurarse de que la perra era realmente de ellos y que estaba a salvo en esa casa. Al ver la gran preocupación de padre e hija, se dio cuenta de realmente estaban desesperados por encontrarla.
“La familia me dio buena impresión y la perra se puso muy contenta cuando vio a la familia. Si hubiese visto una familia que no me diera buenas vibras, la perra no se la doy pero he visto que había amor”, ha confesado con honestidad. De hecho, Inma reconoce que vio el miedo en los ojos de la niña al ver la actitud protectora que tenía la andaluza.
Una vez todo quedó solucionado, la creadora de contenido volvió a su casa con su pareja y fue entonces cuando compartió la historia con todos sus seguidores. Aunque acabó todo bien, los nervios acumulados le jugaron una mala pasada y le terminaron afectando a su bienestar: “Al final he acabado vomitando porque no podía más”.
A pesar del mal rato, Inma Campano agradece que se haya solucionado y que la perrita tuviera un hogar y no la hubieran abandonado. Sin duda, estaba dispuesta a quedársela si no hubiera podido contactar con ninguna protectora.