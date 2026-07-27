Equipo Outdoor 27 JUL 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha respondido públicamente a quienes la acusan de hacer enfermar a los animales que rescata

Inma Campano se sincera sobre su bajada de peso tras haber engordado 15 kilos: el antes y después

Compartir







Inma Campano está en el centro de una polémica: varias personas la acusan de que los animales que rescata enferman o mueren bajo su cuidado. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha sacado a la luz las críticas que recibía y ha respondido a todas. No es la primera vez que la influencer sevillana pasa un mal rato por su amor a los animales.

Las acusaciones han llegado de un grupo de personas convencidas de que todos los animales que pasan por sus manos acaban enfermos. Han señalado casos concretos de animales que, según ellas, enfermaron y murieron bajo su cuidado. Inma lleva tiempo ampliando su familia de rescates y no ha pasado por alto las críticas.

Pero no ha quedado ahí: han asegurado que psicólogas que la siguen creen que tiene síndrome de Munchausen por poderes, un trastorno que consiste en provocar enfermedades en seres cercanos para aparecer después como su cuidadora. Le han dicho que "deberían tratarla", la han comparado con un campo de concentración y le han advertido de que el karma le devolverá todo lo que está haciendo. "Hay límites que NUNCA DEBERÍAN CRUZARSE", ha respondido Inma.

PUEDE INTERESARTE Inma Campano utiliza la IA para asistir a Coachella: la reacción de sus seguidores

El apoyo de sus seguidores

Junto a los mensajes de odio, Inma ha compartido también los de apoyo. Una seguidora le ha escrito que tiene "un corazón enorme" y que ojalá existieran más personas ayudando a los animales de esa manera. Inma ha reconocido que el 99% de sus seguidores son "un auténtico encanto", pero hay acusaciones por las que no piensa pasar, y por eso las ha hecho públicas

Canal de Whatsapp de Telecinco

Ante quienes insisten en que todos sus animales acaban muriendo, Inma es rotunda: el único que ha perdido bajo su cuidado es su perra Luna, a la que recogió ya gravemente enferma. Actualmente tiene dos gatos y seis pájaros a su cargo, la mayoría con patologías previas que requieren revisiones veterinarias constantes: llegan a sus manos enfermos porque son rescates, no porque ella los haga enfermar. "Volvería a hacerlo una y mil veces", ha afirmado. Desconocía completamente el síndrome del que la acusan hasta que sus seguidores comenzaron a explicárselo, y lo considera una acusación "extremadamente grave y ofensiva".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Toda la polémica, además, arrancó de un acto de rescate: Inma pedía ayuda para trasladar un vencejo bebé a una protectora en Sevilla. Al final fue ella misma quien lo llevó y se aseguró de que el ave llegara a buen puerto. Ahí está, quizás, la mejor respuesta a todo lo demás.