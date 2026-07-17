Equipo Outdoor 17 JUL 2026 - 18:00h.

La pareja, recién casada, ha compartido con sus seguidores un álbum con las mejores imágenes de su primera escapada juntos como marido y mujer

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Marieta y Suso Álvarez han puesto rumbo a Lanzarote para disfrutar de su primer viaje juntos como marido y mujer, apenas unos días después de dar el paso más importante de su relación. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y el exconcursante de ‘Gran Hermano’, que se dieron el 'Sí, quiero' el pasado 3 de julio en una boda por todo lo alto en Toledo, han compartido con sus seguidores un álbum de casi una veintena de fotos de su primera escapada juntos en la isla canaria.

El viaje ha comenzado con buen pie, alojados en el hotel Barceló Lanzarote Royal Level, un cuatro estrellas en Costa Teguise que cuenta con una zona exclusiva frente al mar, con piscina infinita y restaurantes propios, desde donde Marieta ha querido enseñar las vistas de su habitación.

Los recién casados, que semanas antes de la boda ya dejaban ver lo compenetrados que estaban de cara al gran día, también han hecho parada en Órzola, donde se han dado un homenaje con un arroz negro que, según ha confesado la influencer, se han "zampado" sin dejar nada en el plato.

El buen tiempo tampoco ha faltado en la escapada. La pareja ha disfrutado de la playa de Papagayo y de Caletón Blanco, dos de los enclaves más conocidos de la isla, con aguas cristalinas y arena volcánica que contrastan con el resto de playas de la isla. También han visitado la Cueva de los Verdes, uno de los rincones más singulares de Lanzarote, formado por un antiguo tubo volcánico que se ha convertido en una de las visitas obligadas para quienes pasan por la zona norte de la isla.

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Entre foto y foto, tampoco ha faltado el momento para celebrar la victoria de la selección española, que Marieta ha querido inmortalizar junto a Suso. Como no podía ser de otra forma tras una boda en la que no faltó ni el baile sorpresa ni un banquete firmado por un chef con Estrella Michelin, ambos han aprovechado el viaje para hacer también de modelos, posando juntos en varias instantáneas en las que se les ve más cómplices que nunca, todavía con la energía de la celebración de hace apenas unos días.

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El álbum incluye además un selfie playero y algunos momentos "distraídos", como los ha descrito la propia Marieta con complicidad, dejando claro que la pareja disfruta tanto delante como fuera de cámara.

La publicación se cierra con un guiño de lo más particular: una referencia a las catas de Nestea, con la que la pareja ha querido rematar con humor el resumen de su primera escapada como marido y mujer, dejando claro que el buen rollo y la complicidad que los caracteriza siguen intactos, la mejor manera de arrancar esta nueva etapa juntos.