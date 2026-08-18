El impresionante vestido de invitada de Melyssa Pinto: con espalda al aire y por 350€

Natalia Sette 18 AGO 2026 - 13:21h.

La exconcursante de 'Supervivientes' acude a una boda con un impecable diseño en color oro con espalda descubierta

Mario Casas comparte una romántica imagen junto a Melyssa Pinto durante su viaje a Namibia

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Melyssa Pinto ha vuelto a convertirse en la invitada perfecta inspirando a miles de seguidoras con su último estilismo. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha tenido una increíble evolución estilística en los últimos años , ha acudido a una boda luciendo un diseño con espalda abierta que ha acaparado todas las miradas.

Fiel a su estilo sofisticado pero rompedor, la exconcursante de 'Supervivientes', quién disfrutó de unas vacaciones en Namibia con Mario Casas , apostó por una propuesta que derrocha lujo y sensualidad. El estilismo elegido para la ocasión es un vestido largo confeccionado en tejido satinado de tono dorado.

La prenda destaca por ser atrevida y elegante al mismo tiempo: mientras que la parte frontal es lisa y minimalista, la parte posterior se convierte en la auténtica protagonista gracias a un vertiginoso escote en la espalda. El gran atractivo de la prenda reside en su zona trasera, donde una delicada red de pedrería dorada se asienta en la espalda, dejándola al aire.

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Esta pedrería aporta un toque único, requiriendo incluso cuidados especiales para su conservación: la marca especifica que la zona pedrada no se puede lavar de forma convencional, por lo que debe protegerse y aislarse del contacto con agua o fricción durante su limpieza para preservar el satén intacto.

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El traje cuenta con sello de fabricación europea, confeccionado en Portugal y compuesto al 100% por poliéster de alta calidad que simula la caída fluida del satén de seda. La prenda tiene un precio de 359 euros en la tienda oficial de la marca.

Para completar este deslumbrante estilismo de boda, Melyssa optó por un recogido bajo tipo moño de efecto desenfadado, dejando algunos mechones sueltos para enmarcar el rostro y ceder todo el protagonismo a la espectacular espalda de la prenda.

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Además, combinó el conjunto con unas sandalias de tacón alto en tono metalizado a juego con las tiras brillantes del escote, confirmando una vez más por qué es una de las referentes indiscutibles de la moda en nuestro país.