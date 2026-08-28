Lucía Sánchez acude a la clínica de reproducción asistida: “Renuncio a mi sueño de un embarazo en pareja”

Natalia Sette 28 AGO 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' abre su corazón para explicar cómo se siente tras acudir a su primera cita en la clínica de reproducción

El padre de Isaac Torres lanza un reproche a Lucía Sánchez por la nueva paternidad de su hijo y ella contesta

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Lucía Sánchez ha dado el paso definitivo en su camino hacia la maternidad en solitario. Tras hablar de la nueva paternidad de su expareja Isaac Torres junto a Dana García , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ anunció que iniciaría un proceso de inseminación. Cumpliendo su promesa, la influencer acude a su primera cita en la clínica de fertilidad y se sincera sobre el proceso.

Hace más de un año que Lucía decidió que quería ser madre de nuevo , aunque fuera en solitario, y ahora ha empezado por fin con los trámites. “Acompáñame a la clínica de reproducción asistida”, ha comenzado diciendo la ganadora de ‘GH DÚO’.

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Con intención de quitarse los nervios de encima antes de entrar a la consulta, la influencer ha mostrado de forma divertida a su acompañante. “Primero que nada, aquí os presento al papá del nuevo bebé”, ha bromeado enfocando a su propia madre, asegurando que se lo toma con humor porque es lo que le espera durante todo el proceso.

Una vez en el interior de la consulta médica, la gaditana no ha ocultado los intensos nervios y el temor que la invadieron durante las distintas comprobaciones. “Estaba como un flan, temblando, mirando cómo tengo los ovarios. Me explicaron todas las técnicas”, ha detallado. Pese al mal rato inicial, la valoración general ha sido positiva: “Mis sensaciones han sido súper buenas. He pasado por todos los sentimientos que puede tener una persona. Me parece bonito y fuerte”.

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Sin embargo, dar este paso tan importante ha implicado también un duro proceso de aceptación emocional para la creadora de contenido, al tener que despedirse definitivamente de la idea de familia idílica que concibió en el pasado. “Con esto renuncio totalmente a mi sueño de tener un embarazo Disney, de pareja, de amor bonito”, ha dicho con el corazón en la mano.

Aún así, su deseo de volver a ser madre y darle un hermano a Mía son mucho mayor que su miedo a hacerlo sola. “Es algo que ya asumí hace tiempo aunque duela y es lo mejor que puedo hacer. Las ganas de tener otro niño me pueden”, ha confesado con honestidad.

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A pesar de contar con el respaldo de su pareja Pablo en sus decisiones personales, la andaluza tiene claro que este proyecto de vida responde exclusivamente a un deseo propio. “Estoy en una etapa de mi vida en la que quiero hacer las cosas solo por mí y por mi hija, y esto es lo que quiero desde hace mucho”, ha dejado claro.

Para finalizar, Lucía ha prometido a su comunidad de fans que los hará partícipes de cada avance, prueba y novedad que ocurra en los próximos meses. “Os iré contando todo como hago siempre. Este proceso me hace feliz y a la vez triste porque pierdo cosas por el camino”, ha concluido con nostalgia.