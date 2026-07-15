Lucía Sánchez aclara si está embarazada tras admitir que desea tener más hijos

Natalia Sette 15 JUL 2026 - 14:21h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' aclara si está embarazada tras haber hablado de sus planes de maternidad

Isaac Torres dedica unas inesperadas palabras a Lucía Sánchez

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Lucía Sánchez se encuentra en un maravilloso momento vital, centrada en su maternidad, su novio y su carrera profesional. Tras arrancar el año 2026 confirmando su relación sentimental con Pablo , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido aclarar si está embarazada después de admitir que desea tener más hijos.

La ganadora de ‘GH DÚO’, que siempre se ha caracterizado por mostrarse natural, ha compartido recientemente varias fotografías y vídeos en bikini disfrutando del buen tiempo. Esto ha desencadenado una oleada de especulaciones y comentarios invasivos por parte de algunos usuarios, quienes han comenzado a preguntarle insistentemente si está esperando un bebé.

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Cansada de que se cuestione su físico y de recibir constantes mensajes sobre su cuerpo, la de Cádiz ha decidido plantar cara a los rumores de forma contundente. “Normalicemos todos los cuerpos y normalicemos que no todo el mundo tiene la barriga pegada a la columna vertebral”, ha reivindicado la influencer a través de sus ‘stories’ de Instagram.

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La exnovia de Manuel González ha querido zanjar las dudas sobre su estado físico desvelando su peso para que todos aquellos que no paran de decirle que está embarazada dejen de hacerlo. “No tengo problemas de salud con el peso, eso es lo que importa. Por cierto, 50 kg peso, pensemos antes de escribir”, ha sentenciado de forma tajante.

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Además, y por si no quedaba claro, ha negado de manera rotunda los rumores de gestación: “¡Y no!, no estoy embarazada. Son muchos días ya con muchos mensajes así”. Esta aclaración llega apenas unos días después de que la creadora de contenido hablara abiertamente sobre sus planes de ampliar la familia.

A través de una ronda de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram, un seguidor quiso saber si su actual novio compartía sus deseos de paternidad o si ella seguía decidida a afrontar el proceso en solitario en el futuro.

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La respuesta de Lucía no dejó indiferente a nadie, demostrando que tiene las ideas muy claras respecto a su reloj biológico. “Sigo con la idea de tener sola porque a él por lo visto no le importa, y si lo tengo que esperar me encajo en los 35 años”, desveló con total honestidad. La gaditana, decidida a no postergar su maternidad por nadie, concluyó firme: “Ese es el plan que tengo”.