Antía Troncoso 28 FEB 2026 - 01:14h.

El hijo de Mar Flores niega que Alejandra Rubio y la familia Campos lo manipule: "Me han dado amor y un hogar"

Carlo Costanzia cuenta su versión sobre su tensa discusión con Laura Matamoros y niega haberla amenazado: "Ha exagerado para comercializar"

Carlo Costanzia se sentaba en el plató de '¡De viernes!' tras la entrevista de su prima, Laura Matamoros, en la que cargaba duramente contra él al contar su versión del tensísimo encuentro que tuvieron en su coche y que dinamitó su relación. Además, Carlo negaba que Alejandra Rubio lo manipule y le dedicaba unas bonitas palabras que emocionaban a Terelu Campos.

El hijo de Mar Flores contaba en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta su versión sobre su fuerte discusión con Laura Matamoros después de que esta asegurase haberse sentido "coaccionada" por él. Una gran polémica familiar a la que se sumaba Diego Matamoros, quien a través de sus redes sociales tachaba a su primo de ser una persona "agresiva".

Una entrevista en la que Carlo Costanzia respondía a la pregunta de si su pareja, Alejandra Rubio, lo ha manipulado en su conflicto con Laura Matamoros, provocando el distanciamiento total que se produjo entre ellos: "Tengo un carácter lo suficientemente sólido para no hacerme manipular".

Terelu Campos sobre Carlo Costanzia: "Yo intento que él se sienta arropado"

Asimismo, Carlo Costanzia aprovechaba para dedicarle unas bonitas palabras a Alejandra Rubio: "Lo único que hace es defenderme en todos los platós, que es lo que yo haría con ella. Se mete muchas veces en jardines de más por defender a esta familia, porque no es sólo una madre estupenda, sino que es también una defensora absolutamente genial de su familia".

"A mi nadie mae manipula. La familia Campos no me manipula. A mi la familia Campos lo que me ha dado es amor, es un hogar y es todo positivo", añadía, contundente, Carlo Costanzia. Unas palabras que provocaban que Terelu Campos se emocionase:

"Hay veces que, en la soledad de mi casa, cuando veo a mi hija en circunstancias complicadas, pues es mi hija... Creo que quienes sois padres entendéis que es complicado. Aunque sepa que tiene un trabajo público, y que eso es las luces y las sombras de este trabajo, escuchar a Carlo reconocérselo y decir cosas bonitas de Alejandra, pues evidentemente me emociona".

La colaboradora , además, se dirigía su yerno para mostrarle su cariño públicamente: "Lo quiero muchísimo, para mí es mi familia. Intento que las ausencias que él pueda tener, porque parte de su familia esta fuera, pues que el se sienta lo más arropado posible". "Y lo estoy", respondía Carlo.