Claudia Martínez, preocupada por un lunar en el pecho “que ha ido creciendo y poniéndose feo”

Natalia Sette 31 AGO 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' acude al desmartólogo por un luner que le apareció y comenzó a crecer con el paso de los meses

Claudia Martínez desvela el día exacto en el que se quedó embarazada: “Nadie sabía que habíamos vuelto”

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Claudia Martínez continúa compartiendo abiertamente los altibajos de su recta final del embarazo . Mientras espera con ilusión la inminente llegada de su primera hija en común con Mario González, la exconcursante de 'Supervivientes' ha aparecido preocupada en sus ‘stories’ por un lunar en el pecho “que ha ido creciendo y poniéndose feo”.

A punto de salir de cuentas en la semana 39 de gestación, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha sorprendido a su comunidad publicando una imagen de su pareja comiendo mientras avisaba a sus seguidores de que se dirigía a una consulta con el dermatólogo para revisar un lunar que le apareció hace meses.

Sin ocultar su incertidumbre, la extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' acudía a la cita para obtener una valoración profesional que pusiera fin a sus sospechas. A la salida de la consulta, la influencer reaparecía en sus ‘stories' de Instagram para explicar en detalle el motivo de su alarma.

“Hace unos meses me salió una especie de lunar en el pecho y ha ido creciendo y poniéndose un poco feo”, ha explicado con total honestidad. Afortunadamente, el diagnóstico del dermatólogo ha servido para devolverle la tranquilidad en un momento tan sensible. “Me han dicho que es del embarazo y que es benigno. Podría habérmelo quitado hoy, pero prefiero esperar a dar a luz porque además tengo otras pequitas pequeñas que son de lo mismo y que quizá luego se van solas”, ha escrito relajada.

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La joven ha preferido así posponer cualquier procedimiento estético para el posparto, priorizando la tranquilidad de los últimos días antes de verle la cara a su pequeña Valentina. “Pero por lo menos ya me quedo tranquila porque estaba un poco preocupada por el aspecto del primero”, ha confesado.

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