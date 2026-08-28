Natalia Sette 28 AGO 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se somete a las últimas pruebas antes de dar a luz y aclara los resultados

Claudia Martínez estalla tras ser acusada de “hacer de menos” al hijo de Mario González

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Claudia Martínez afronta la cuenta atrás definitiva para verle la cara a su primera hija en común con Mario González. Tras tener que hacer frente en las últimas semanas a duras críticas por la preparación de su maleta para el hospital , la exconcursante de 'Supervivientes', ha compartido los resultados de su último control y ha aclarado si está en un “límite peligroso”.

Con la llegada de Valentina a la vuelta de la esquina y las emociones a flor de piel , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha tenido que someterse a las últimas pruebas antes de pasar por el paritorio. A través de sus ‘stories’ de Instagram, la influencer ha transmitido la tranquilidad de saber que la pequeña Valentina se encuentra en perfecto estado antes del parto.

“Todo súper bien. La gordita sigue boca abajo y cogiendo peso. Está ya en 3,528 kg”, ha explicado entusiasmada la joven. Claudia ha dejado claro que todo apunta a que el parto se retrasará un poco más de lo previsto. “Y en cuanto a contracciones, tengo alguna pequeñita pero nada que indique que viene ya, así que probablemente nuestra niña sea de septiembre. Está demasiado a gustito dentro de mami ella”, ha comentado con humor.

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El único pequeño contratiempo que han detectado las analíticas recientes está relacionado con los niveles hematológicos de la catalana, lo que explica el gran agotamiento que ha experimentado en las últimas jornadas. “Me ha dicho la anestesista que estoy muyyy bajita de hierro y que por eso estoy tan cansada (y obvio por lo que implica en sí estar en la semana 39)”, ha confesado con total transparencia.

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Ante la preocupación de sus fans por su estado de salud, la catalana ha querido matizar la gravedad de la situación y aclarar las recomendaciones recibidas. “Mi gine me ha dicho que siga con la suplementación y poco más porque no estoy en un límite peligroso, así que a descansar”, ha asegurado para tranquilizar a sus seguidores.

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Siguiendo a rajatabla la recomendación de su doctora, Claudia se ha tomado muy en serio el tiempo de relax antes del gran momento. “Y como yo soy una mandada, este es mi plan ahora + empezar un libro que no tiene naaaada que ver con el embarazo”, ha mostrado en una fotografía en la piscina con una colchoneta inflable, cogiendo fuerzas para el parto.