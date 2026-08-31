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Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ya son padres de nuevo. La pareja ha dado la bienvenida a su segunda hija en común, una pequeña que tanto la madre como el bebé se encuentran en perfecto estado. El nacimiento, que estaba previsto para estos días, se adelantó al sábado y ha llenado de felicidad a toda la familia.

Después de meses de discreción, la pareja ha querido compartir sus primeras horas como familia de cuatro con sus seguidores a través de una tierna fotografía publicada en sus redes sociales. En ella aparecen las manos de Alejandra, todavía con la vía del hospital, la de Carlo y la diminuta mano de la recién nacida. Junto a la imagen, han escrito emocionados: "Bienvenida a la familia pequeña Tessa. Te amamos". De esta manera, han resuelto uno de los grandes misterios que había acompañado al embarazo: el nombre elegido para su segunda hija.

Tessa era, hasta ahora, una incógnita y su elección no sería casual. El nombre es una variante de Teresa y guarda un significado especialmente emotivo para Alejandra, ya que hace referencia a su madre, Terelu Campos, y su abuela, María Teresa Campos. Un homenaje que adquiere todavía más fuerza por la estrecha relación que mantienen madre e hija y que convierte el nombre de la pequeña en un precioso tributo familiar. Durante el embarazo, Alejandra decidió apartarse de la televisión y mantener en la intimidad los momentos más importantes de esta etapa, aunque sí compartió algunos detalles, como la revelación del sexo del bebé y diferentes viajes familiares. Ahora, con la llegada de Tessa, comienza una nueva etapa para la pareja y su familia.

Tessa hace referencia a su madre, Terelu Campos, y su abuela, María Teresa Campos

La felicidad ha sido absoluta en el entorno de la pareja. Las abuelas ya han acudido al hospital para conocer a la recién nacida: Terelu Campos, visiblemente emocionada, visitó a su hija y a su nieta, mientras que Mar Flores también se mostró muy feliz ante la llegada de su primera nieta.

Los abuelos, Carlo Costanzia padre y Alejandro Rubio, también han tenido ya la oportunidad de conocer a la pequeña. Tras un embarazo que no ha sido sencillo para Alejandra, el buen estado de madre y bebé ha supuesto una enorme alegría para todos. La familia vive ahora estas primeras horas con emoción y discreción, celebrando la llegada de una niña muy querida desde el primer momento.