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Tessa ya está en el mundo. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han dado la bienvenida a su segunda hija en común después de que el nacimiento se adelantara al pasado sábado. La pequeña nació tras un embarazo que no ha sido sencillo para la colaboradora, pero tanto ella como el bebé se encuentran en perfecto estado.

La llegada de la niña ha desatado la alegría entre sus familiares más cercanos, que ya la han podido conocer. Con su nacimiento, además, la pareja ha puesto fin al misterio que había rodeado el nombre de la pequeña durante los últimos meses. Un nombre que, como la propia familia ha explicado, tiene un significado muy especial y esconde un homenaje a dos mujeres fundamentales para ellos.

Aunque todo ha salido bien, Alejandra Rubio continúa ingresada en el hospital después de haber tenido que ser intervenida quirúrgicamente para poder dar a luz. La propia pareja confirmó que la operación había sido necesaria y que la recuperación de la colaboradora está siendo progresiva. Mientras tanto, Carlo Costanzia padre se ha convertido en una de las figuras clave durante estas primeras horas de la familia con la llegada de la pequeña.

El padre de Carlo ha acudido al hospital y se ha encargado también de cuidar al hijo mayor de la pareja, moviéndose constantemente entre el domicilio familiar y el hospital. A su llegada a casa de Alejandra, apareció cargado de flores y globos con el nombre de Tessa y aseguró que todavía no había podido encontrarle parecido, aunque destacó que la niña es “muy guapa”. Él mismo le ha confirmado a 'Vamos a Ver' que tango la madre como la pequeña serán dadas de alta hoy mismo.

Carlo Costanzia padre, el encargado de cuidar al hijo mayor de Alejandra Rubio y Carlo

El nombre de Tessa no ha sido elegido al azar y esconde un emotivo homenaje familiar. Se trata de una combinación que une los nombres de Teresa y Elsa, en referencia a sus dos bisabuelas: María Teresa Campos, madre de Terelu Campos, y la abuela de Carlo Costanzia. La propia Terelu reconoció haberse emocionado al conocer la elección: “Para mí es el homenaje a mi madre y a la abuela de Carlo”. Tanto ella como Mar Flores, madre de Carlo, ya han mostrado su felicidad por la llegada de la pequeña, aunque el nacimiento no parece haber acercado a las dos familias, cuya relación continúa marcada por la distancia. Así, Tessa llega al mundo rodeada de cariño y se convierte en un nuevo vínculo entre dos familias que, pese a sus diferencias, comparten ahora una nueva ilusión.