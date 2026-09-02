Carlos Otero 02 SEP 2026 - 10:00h.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se tomaron muy en serio los primeros meses de su hijo mayor

Alejandra Rubio da a luz a su segunda hija en común con Carlo Costanzia y desvela el nombre elegido

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Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ya son papás de nuevo. La pequeña Tessa llegaba al mundo el pasado 30 de agosto, colmando de felicidad a la pareja y a sus seres queridos. Tras un embarazo complicado, empieza ahora una etapa tan fascinante como agotadora, que afrontan con la serenidad que da no ser novatos en el asunto. Repasamos algunas de las decisiones que tomaron durante las primeras semanas de vida de Carlo, el que es ya el hijo mayor de los Costanzia-Rubio.

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Biberón desde la primera toma

Una de las grandes decisiones de las madres gira en torno a si dar el pecho u optar por el biberón. En el caso de su primera maternidad, Alejandra tuvo claro que tenía que tomar la segunda opción. En su reaparición como colaboradora del programa ‘Vamos a ver’, de Telecinco, tras dar a luz a Carlo Junior, la colaboradora contó que “le estoy dando el biberón por una serie de circunstancias que no voy a explicar”. En aquella ocasión, Alejandra también explicó que le había salido “la vena de madre pesada” y que era de las de hacerlo todo ella misma, aunque Carlo siempre le ofrecía “apoyo moral”.

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El papel de Carlo y el del resto de la familia

Carlo y Alejandra mantuvieron un protocolo muy firme para gestionar las visitas y las ayudas. A pesar de que en un primer momento Alejandra se quiso ocupar de todo, poco a poco dejó terreno a Carlo para que la ayudase con los cuidados del recién nacido. “A Carlo como papá le pondría un mil; él también a mí, siempre me dice lo gran madre que soy”, contó ante los micrófonos. En ‘De viernes’, el hijo de Mar Flores explicó por su parte que han contado con la ayuda de Terelu y del resto de los abuelos.

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Privacidad absoluta y pocas imágenes

Con respecto a la privacidad del menor, también hubo decisiones. Los papás consensuaron proteger al máximo la intimidad del pequeño. Sobre un posado familiar, Alejandra se mostró tajante: “Nos lo ofrecen por activa y por pasiva y tenemos claro que eso no va a suceder”. La privacidad es tan importante para la pareja que llegaron a pedir a sus seres queridos que no acumulasen imágenes del bebé en sus dispositivos. “No, no se lo he prohibido; mi madre tiene fotos de mi hijo en su teléfono”, matizó Alejandra, que añadió que “sí es verdad” que le pidió que no enseñara mucho al niño. “Yo soy muy rara para esas cosas, soy muy supersticiosa”, mantuvo Alejandra.

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Ruido blanco para dormir, en contra de sus prejuicios

Aunque, como todas las madres, antes de dar a luz Alejandra tenía una idea preconcebida sobre cómo sería como madre y qué cosas haría con su hijo, todo cambió tras el alumbramiento. La hija de Terelu reconoció que incluso tuvo que vencer algunas ideas previas. Por ejemplo, le pasó con el ruido blanco, un tipo de sonido constante y uniforme que contiene todas las frecuencias audibles del oído humano con la misma intensidad y que no tiene un patrón repetitivo. “Yo decía: ‘Esto no lo voy a usar, esto no es necesario...’. Mentira. Acabé usándolo como la mayoría”, explicó con simpatía.

En sus publicaciones en redes sociales, Alejandra también compartió con sus seguidores que utiliza un arrullo a la hora de dormir. Al igual que con el dispositivo de ruido blanco, los Costanzia-Rubio no tenían intención de utilizarlo, pero finalmente se convirtió en uno de sus imprescindibles de los primeros meses. Alejandra recomendó que fuese “elástico y de algodón, sobre todo para bebés más inquietos”.