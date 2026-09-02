Lidia González 02 SEP 2026 - 17:16h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ se pone en manos de su estilista y sale de su zona de confort para renovar su imagen

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Desde su regreso de Honduras, Maica Benedicto ha tomado la decisión de atreverse con todo y enfrentarse a todos los retos que se le ponga por delante. Por ello, después de sincerarse sobre su relación con Juan Faro y confesar si está enamorada, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se arriesga con varios cambios de look. La influencer ha hecho una escapada a una tienda para tratar de encontrar una nueva imagen y no se niega a nada: del estilo ‘Streetwear’ al ‘Old Money’, lo prueba todo. ¡Dale al play y no te pierdas todos los conjuntos, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido se ha puesto en manos de Vanessa Pérez González, su estilista, para salir de su zona de confort y probar distintas combinaciones de ropa para ver cómo se siente. La asesora de imagen, que cuenta a sus espaldas con un currículum en el que se encuentran personalidades como Nuria Fergó, confía plenamente en las capacidades de la murciana y no duda en coger distintos tipos de prenda.

PUEDE INTERESARTE Maica Benedicto confiesa el complicado momento personal que atraviesa tras ‘Supervivientes’

Una vez en el probador, la influencer, que ha hablado del complejo que arrastra desde su infancia, muestra los distintos modelos que se ha probado y no ha dudado en reaccionar: outfits ‘Streetwear’, ‘Old Money’, ‘Cayetano’ e incluso ‘Choni’. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ no ha dudado en decir todo lo que piensa y explica con cuál de todos los conjuntos no se ve de ninguna manera. Además, reflexiona sobre su modo de vestir antes de su salto a la fama y llega a una firme conclusión: “¡Qué aburrimiento!”.

Maica presenta a Jordan, el perro de Juan Faro

PUEDE INTERESARTE Maica Benedicto contesta a las críticas de sus cejas en ‘Supervivientes’

A medida que pasa el tiempo, Maica Benedicto se muestra cada vez más transparente con algunos aspectos de su vida sentimental y está dispuesta a compartir algunas facetas nuevas. Por ello, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ presenta a Jordan, el perro de Juan Faro. Muy ilusionada, la influencer lo enseña frente a las cámaras de mtmad y devela cómo es su carácter.

La exconcursante de ‘GH’ responde a las críticas de su relación con Juan Faro

La creadora de contenido está muy cansada de todo lo que se está diciendo sobre ella tras salir a la luz su nueva ilusión. Ahora que se ha convertido en el centro de la noticia, está teniendo que hacer frente a comentarios muy negativos, pero ha decidido poner punto final. Maica Benedicto da un golpe sobre la mesa y responde a las críticas de su relación con Juan Faro. La murciana ha hecho hincapié en el tipo de mensajes que está recibiendo y confiesa cómo está viviendo esta situación.

La murciana confiesa si se mudaría a Ibiza por amor

La murciana también ha aprovechado para resolver algunas preguntas que tienen sus seguidores ahora que su vida personal ha dado un giro radical. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ confiesa si se mudaría a Ibiza por amor y se plantea algunos aspectos sobre su futuro. La creadora de contenido da todas sus explicaciones y los motivos por los que ha llegado a esa conclusión. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!