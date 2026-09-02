Estela grande, sobre las complicaciones de su bimaternidad: “Me pesa no poder irme sola con los bebés”
La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' se sincera sobre las mayores dificultades que ha experimentado al tener mellizos
Estela Grande desvela el motivo por el que ha aparecido llorando en sus redes sociales
Estela Grande continúa mostrándose sin filtros a la hora de abordar los retos que implica criar a sus mellizos, Luca y Liah. Tras desahogarse abiertamente sobre el agotamiento acumulado y las dificultades que está experimentando en el inicio de la alimentación complementaria, la exconcursante de 'GH VIP' ha querido responder a las preguntas de sus seguidores y sincerarse sobre las complicaciones de la bimaternidad.
La pareja del futbolista Juan Iglesias se ha sincerado sobre todas las emociones que experimentó durante las primeras semanas tras dar a luz. “Lloraba mucho. Lloraba cuando las cosas salían bien, lloraba cuando salían mal, lloraba de amor y lloraba de cansancio”, ha comenzado diciendo.
A pesar de contar con el respaldo de su entorno, la influencer ha reconocido que los primeros meses no estuvieron exentos de dificultades y frustración. “Había momentos que sí me sentía sola, pero realmente siempre estaba muy acompañada”, ha aclarado la creadora de contenido.
Uno de los aspectos más duros de gestionar para la influencer fue la falta de autonomía para realizar planes en su día a día. “Fue duro no poder salir a la calle. Yo veía a otras mamás que al poco tiempo de nacer sus bebés salían a dar un paseo y para mí era absolutamente impensable”, ha recordado.
De hecho, a día de hoy que Luca y Leah tienen ya 7 meses, le sigue resultando bastante complicado salir de su casa sola con los dos a la vez. “Era enero, hacía frío, logísticamente me resultaba inviable con dos. Siempre me ha pesado, y me sigue pesando, el depender siempre de alguien para salir a la calle y no poder irme sola con los bebés”, ha continuado diciendo con honestidad.
Al ser preguntada por una seguidora en busca de consejos para afrontar la bimaternidad, la madrileña ha querido marcar una clara distinción entre tener dos hijos de distintas edades y afrontar un parto múltiple. “Pues creo que aunque tus hijos se vayan a llevar poco, no tiene nada que ver una bimaternidad con una maternidad múltiple. No creo que pueda darte ningún consejo”, ha respondido con sinceridad.
Lejos de querer dar lecciones de crianza, Estela Grande ha preferido enviar un mensaje de fuerza y ánimo a la futura madre. “¡Ya tienes un bebé, coge esa confianza, esa experiencia y úsala en esta segunda etapa! Enhorabuena”, ha concluido.