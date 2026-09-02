Lorena Romera 02 SEP 2026 - 13:21h.

La exparticipante de 'LIDLT' se ha sincerado sobre el sufrimiento que le está suponiendo la lactancia

Primeras palabras de Claudia Martínez tras dar a luz a su hija con Mario González: "Tenemos que adaptarnos"

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Claudia Martínez y Mario González están viviendo unos días de muchas emociones, pero también grandes cambios. Tras dar la bienvenida a la pequeña Valentina hace apenas unos días -adelantándose a la fecha prevista-, la pareja surgida a raíz de 'La isla de las tentaciones' ya en casa, adaptándose a sus nuevas rutinas. Sin embargo, no todo está siendo un camino de rosas.

Lejos de mostrar una visión romantizada del posparto, la creadora de contenido ha hablado abiertamente con su comunidad de seguidores sobre las duras complicaciones que está sufriendo durante sus primeros días de lactancia materna.

A través de sus historias de Instagram, la que fuera también concursante de 'Supervivientes' ha respondido a las dudas de sus seguidores, que se han percatado de la presencia de biberones en sus últimas publicaciones. Con total transparencia, la catalana ha confesado el sufrimiento que le está causando poder amamantar a la pequeña.

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"Lo del pecho no está siendo nada fácil, la verdad. Siempre he tenido mucha sensibilidad, pero lo de ahora es un dolor horrible... Sumado a heridas que cada día van a más", ha explicado. Una situación que también ha afectado a su estado emocional. Tanto, que ha llegado a sufrir episodios de ansiedad: "Ayer me dio una especie de ataque de pánico que no había sentido nunca, no sé si tiene que ver o no".

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Para intentar aliviar el malestar, la pareja está recurriendo a la lactancia mixta. La nacida en Barcelona ha probado cremas, pezoneras y el sacaleches tras la subida de la leche, aunque esta alternativa también le genera molestias. Más allá del dolor físico, la influencer ha reflexionado sobre cómo afecta este estrés a la recién nacida:

"Estamos volviendo un poco loca a la gordita porque entre el pecho, el biberón de fórmula, el biberón de mi pecho... Creo que darle el pecho sufriendo es peor para ella que no dárselo. Es imposible que no se le transmita porque literal lloro del dolor casi todas las veces".

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Aunque planea darse una nueva oportunidad para corregir la técnica con ayuda especializada, tiene claro que no se sentirá culpable si finalmente opta por la opción de fórmula: "Sé que si al final terminamos dándole bibes tampoco se acaba el mundo y no seré peor madre por ello. Recordatorio para no juzgar las decisiones de nadie".

En medio de este difícil proceso, Claudia Martínez ha aprovechado para dedicar unas bonitas palabras a su chico: "Y menos mal que está Mario, tengo que decir. Se está chupando él las noches para que yo pueda recuperarme".