El deportista falleció en junio de 2019 a los 35 años, y su ausencia continúa muy presente para sus tres hijos y las dos mujeres que formaron parte de su vida

El recuerdo del hijo de José Antonio Reyes y el primo que sobrevivió al trágico accidente: "Me sigues haciendo falta como el primer día"

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José Antonio Reyes continúa muy presente en su familia. Este pasado 1 de septiembre, coincidiendo con la fecha en la que el futbolista habría cumplido 43 años, sus seres queridos han vuelto a reunirse para celebrar este día y mantener su memoria. Su viuda, Noelia López, su exmujer, Ana López, y los tres hijos del deportista han compartido imágenes del reencuentro que no han pasado desapercibidas.

En concreto, ha sido la viuda de Reyes quien ha compartido una fotografía de la reunión familiar en la que muestra a las dos mujeres y a los tres hermanos juntos. Sobre la mesa aparece una tarta de nata y cobertura de fresa con las velas encendidas con el número 43, siendo esta una fecha que la familia afronta desde hace siete años de una manera muy diferente.

Noelia ha acompañado la instantánea junto a las palabras: "Feliz cumpleaños al cielo. Siempre juntos", y ha etiquetado a su hija mayor, a José Antonio Jr. y a Ana López.

Por su parte, Ana ha querido recordar al que fuera su pareja con otro mensaje breve, pero también significativo: "Feliz cumpleaños al cielo", acompañado de varios emoticonos.

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La captura ha vuelta a reflejar la estrecha relación que mantienen actualmente Noelia y Ana y, sobre todo, la unión que han conseguido preservar entre los tres hijos del futbolista.

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Una familia unida por el recuerdo de José Antonio Reyes

José Antonio Reyes era considerado uno de los grandes talentos del fútbol español a comienzos de la década de los 2000, llegó a debutar con el primer equipo del Sevilla siendo todavía adolescente y desarrolló una carrera internacional que le llevó a vestir algunas de las camisetas más importantes del fútbol europeo.

Pasó por el Arsenal, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Benfica, además de sus diferentes etapas en el Sevilla. Con el conjunto londinense conquistó la Premier League y la FA Cup, mientras que durante su cesión al Real Madrid en la temporada 2006-2007 ganó la Liga española. En el Atlético también dejó huella, sobre todo por sus dos títulos de la UEFA Europa League.

Pero si existe un dato que resume bien su legado deportivo es el récord que consiguió en la Europa League. Reyes ganó cinco veces la competición, dos con el Atlético de Madrid y tres con el Sevilla. Durante años fue el único futbolista que había logrado conquistar en cinco ocasiones la Copa de la UEFA/Europa League.

En el terreno personal, Reyes contrajo matrimonio con Noelia López en 2017. La pareja tenía dos hijas en común, Noelia y Triana. Antes de su relación con Noelia, Reyes había sido pareja de Ana López, con quien tuvo a su primer hijo, José Antonio Reyes López.

Pero todo cambió en junio de 2019. José Antonio Reyes murió el 1 de junio de 2019, cuando tenía tan solo 35 años. El futbolista regresaba a Utrera después de haberse entrenado con el Extremadura cuando sufrió un accidente de tráfico en la A-376, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra.

El vehículo en el que viajaba se salió de la calzada y terminó incendiándose. En el accidente también perdió la vida su primo Jonathan Reyes, mientras que otro primo, Juan Manuel Calderón, resultó gravemente herido y tuvo que permanecer ingresado durante semanas.

Desde aquella tragedia han pasado siete años, pero la ausencia de Reyes continúa estando muy presente para sus tres hijos y para las dos mujeres que formaron parte de su vida.

La relación entre los tres hermanos se ha convertido con el paso de los años en uno de los grandes vínculos que la familia ha tratado de proteger. José Antonio, que ya ha cumplido 18 años, reside en Madrid debido a su formación futbolística como parte de las categorías inferiores del Real Madrid, mientras que sus hermanas pequeñas, Noelia y Triana, permanecen muy unidas a él.