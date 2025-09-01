Noelia López, viuda de José Antonio Reyes, es la última protagonista de 'Madres desde el corazón', espacio de Infinity conducido por Cruz Sánchez de Lara

La entrevista más dura a Noelia López, viuda de José Antonio Reyes, el próximo lunes en 'Madres: desde el corazón', en Mediaset Infinity

Compartir







Han pasado más de seis años, exactamente desde el 1 de junio de 2019, cuando José Antonio Reyes, una leyenda del fútbol europeo, falleció en un trágico accidente de tráfico. La noticia sacudió al mundo del deporte, y sobre todo a su familia, a su esposa, Noelia López, y sus dos hijas, Noelia y Triana, quienes han vivido con el dolor de su pérdida desde entonces.

Durante los años posteriores, la mujer del futbolista ha vivido con discreción y ha encontrado su refugio en sus pequeñas y en las redes sociales, donde, en fechas significativas como aniversarios o cumpleaños, ha compartido vídeos de su boda y fotos antiguas que mantengan viva la presencia de Reyes en el día a día de sus hijas.

Sin embargo, ha sido a través de este mismo espacio por donde las pequeñas han descubierto detalles de la muerte de su progenitor. Así lo ha confesado Noelia en su entrevista más sincera con 'Madres desde el corazón', programa de Infinity presentado por Cruz Sánchez de Lara.

López explica que, a pesar de que ha pasado más de un lustro de la pérdida del deportista, la benjamina "sigue preguntando cuándo volverá papá". "Sigue haciéndolo, pero ya es consciente de de la verdad. Pilló una edad que no merecía más explicación que la que le dimos. Tenía dos añitos. Entonces parece que hemos seguido con esa explicación, la hemos alargado un poco, y puede que se me ha ido de las manos. Porque era la respuesta fácil para no hacerle sufrir", sostiene.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Sin embargo, la tecnología "está en las manos de los niños", y Triana se topó con el vídeo del día de la despedida a Reyes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. "Ella sabía que su padre no estaba ahí, y me dijo: 'Por favor, mamá, dime que ahí no está mi papi'. Lo hizo llorando. Y ahí tuvimos que decirlo y contarla que estas cosas pasan a veces".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Aunque ya conoce la verdad, la pequeña no quiere aceptarlo. "Se enfada porque se siente muy orgullosa de cómo es y quiere que su padre la vea así. Y siente impotencia y me dice: '¿Y por qué no me puede ver cómo soy? Y yo la digo que sí que lo está viendo".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Algo peor le pasó con su primogénita Noelia: ella encontró fotos del accidente en el que su padre perdió la vida. "Me dijo: 'Mami, como siempre me dices que ya me explicarás lo que pasó, he viso esto'. Vio las imágenes del coche, vio las noticias, vio las fotos del accidente... Y nos pusimos las dos a llorar y le conté cómo habían sido las cosas, bueno, como yo las conozco. Lloró y se desahogó, pero sabe la verdad", apostilla en el espacio de Telecinco.