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Carmen Borrego vuelve a 'Vamos a Ver' tras haber vivido un verano especialmente complicado, marcado por unos contratiempos que han puesto a prueba su optimismo. La colaboradora sufrió el pasado 20 de agosto una aparatosa caída mientras ayudaba a su hijo a preparar la maleta de su nieto, lo que terminó con una fractura en la muñeca izquierda y varios días con el brazo escayolado.

A este incidente se sumaron otros problemas, como el intento de poner a la venta sin autorización el piso de Málaga de su madre, María Teresa Campos, y un golpe en su coche cuyo responsable se dio a la fuga. Además, protagonizó un tenso enfrentamiento televisivo con su hermana, Terelu Campos.

Pese a todo, Carmen trata de restar importancia a lo sucedido y asegura: "Siempre digo que si esto es lo que tenía que pasar, bienvenido sea, hay cosas mucho peores".

En medio de este verano de sobresaltos, Carmen también ha vivido un momento de enorme felicidad familiar con el nacimiento de Tessa, la segunda hija de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia.

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La colaboradora ha valorado especialmente el nombre elegido, que considera un homenaje a las abuelas de la pequeña, incluida María Teresa Campos. Carmen explica que estas fechas son especialmente emotivas porque se acerca el aniversario de la muerte de su madre: "Han encontrado ese punto intermedio en el que hacen homenaje a las dos abuelas".

Sin embargo, el nacimiento también ha estado rodeado de cierta tensión familiar después de las declaraciones de Mar Flores sobre su relación con la familia. Carmen ha defendido su postura, aunque reconoce la situación: "Si ella no siente que la sienten en familia y lo dice, pues lo dice. No hay ningún problema".

Carmen Borrego, llena de positividad ante las complicaciones que ha vivido este verano: "Hay cosas mucho peores"

Mientras celebra la llegada de la pequeña Tessa, Carmen continúa pendiente de su propia recuperación. Tras retirarle inicialmente la escayola, un traumatólogo de Madrid volvió a revisar las pruebas y confirmó que la fractura seguía ahí. Una resonancia posterior corroboró el diagnóstico, por lo que ahora debe decidir si necesita volver a ser inmovilizada.

La colaboradora ha explicado con humor las dificultades que está teniendo para desenvolverse con una sola mano y reconoce que la retirada de la escayola le provocó un nuevo problema. A la espera de conocer el tratamiento definitivo, Carmen afronta esta nueva etapa con paciencia y vuelve a tirar de su filosofía positiva: “Hay cosas mucho peores”.