Terelu Campos y Mar Flores se evitan, según Sandra Aladro: "Se preocupan por no coincidir"

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Las tensiones entre Terelu Campos y Mar Flores han vuelto a quedar al descubierto tras el nacimiento de Tessa, la segunda hija de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Aunque ambas han celebrado su llegada como abuelas, sus declaraciones han evidenciado que la relación entre ellas continúa siendo inexistente. Mar Flores dejó claro que no espera que el vínculo cambie por la llegada de sus nietos y afirmó que: “A Terelu la he conocido muy poco. Si no ha habido una relación antes, ¿por qué iba a haberla ahora?”. La modelo también marcó distancias con Alejandra al asegurar que: “A Alejandra la quiero como la mujer de mi hijo. En el fondo no es mi familia, es la de ellos”. Además, consideró innecesario que ambas familias compartieran comidas o cenas.

La respuesta de Terelu no tardó en llegar y fue especialmente contundente. La colaboradora coincidió con Mar en que no tienen por qué quedar juntas, pero quiso dejar clara su propia concepción de familia y reivindicar el lugar de Carlo en ella. Terelu explicó que: “No somos amigas, pero no somos enemigas”, antes de lanzar su principal recado: “La pareja de mi hija no es el padre de mis nietos. Carlo es mi familia”. La presentadora también defendió que Alejandra se ha ganado el derecho a ser considerada parte de su núcleo familiar y señaló que: “Mi hija se ha ganado a pulso muchas cosas, y entre otras, que se le considere la familia de su madre”. Unas palabras que reflejan unas diferencias que vienen de lejos y que, lejos de desaparecer con la llegada de los nietos, parecen mantenerse intactas.

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Terelu Campos, sobre las personas que sí considera de su familia: “La pareja de mi hija no es el padre de mis nietos. Carlo es mi familia”

Sandra Aladro, colaboradora de 'Vamos a Ver', ha aportado un dato que mostraría hasta qué punto estaría deteriorada la relación entre ambas. La periodista ha explicado que no se trata únicamente de que Terelu y Mar no sean amigas, sino de que incluso evitan coincidir en determinados acontecimientos sociales. Según Aladro: “Si una cree que va a ir la otra, especialmente de un lado hacia otro, hace por no ir”.

Para la colaboradora, esta situación refleja una tensión profunda que no parece tener una solución sencilla, pese a que ahora comparten nietos. Aladro también ha recordado que existe una realidad complicada entre Mar Flores y su exmarido que condiciona todo el entorno familiar y que no puede obviarse. Así, aunque ambas puedan mantener las formas públicamente, sus declaraciones y sus decisiones dejan entrever una relación marcada por el distanciamiento, los reproches y un profundo desprecio mutuo.