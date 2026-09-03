Natalia Sette 03 SEP 2026 - 18:21h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' cuenta angustia la horrible experiencia que ha vivido en una villa durante su viaje a Ibiza

Helena Arauz, de 'La isla de las tentaciones', pasa por quirófano para mejorar un defecto de su nariz y enseña el antes y después

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Helena Arauz ha decidido alzar la voz para denunciar públicamente la desagradable experiencia que ha vivido durante su reciente viaje a Ibiza. Tras pasar por el quirófano para solucionar un problema respiratorio mediante una rinoseptoplastia , la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido con sus seguidores el verdadero calvario que ha sufrido por un acuerdo profesional fallido.

Todo comenzó con mucha ilusión cuando cerró una campaña publicitaria que prometía una estancia de ensueño. “Un intermediario me consigue una colaboración con una empresa que organiza viajes a Ibiza, yates, villas… estaba súper ilusionada”, ha comenzado contando la influencer sobre las expectativas iniciales del viaje.

Sin embargo, el choque con la realidad no tardó en producirse nada más poner un pie en la villa. “Cuando llego el primer día a la villa me encuentro con que había más gente y no me gustaba mucho el ambiente”, ha confesado. Al no sentirse a gusto, la creadora de contenido optó por abandonar la casa durante unas horas.

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“Decido irme con mis amigas de fiesta y no quedarme en la villa. A mitad de la noche me encuentro con un mensaje que dice que tengo todas mis cosas en la calle. Me dio un ataque de ansiedad”, ha revelado sobre la drástica represalia que recibió por salir de fiesta fuera de la villa.

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Afortunadamente, el “desahucio” no se había ejecutado al regresar a la casa, aunque la tensión fue inevitable. “Para mi sorpresa, cuando llego me encuentro con mis cosas intactas. Empecé a discutir un montón con el chico de la villa porque la colaboración era cero profesional”, ha denunciado Helena.

Tras el tenso enfrentamiento, la joven y sus acompañantes recogieron todas sus pertenencias para marcharse y pasaron tres días alejadas del lugar. Durante ese tiempo, el responsable de la villa no cesó de enviarles mensajes pidiéndoles disculpas hasta que la influencer cedió y aceptó regresar, descubriendo que el encargado había echado a otros huéspedes para hacerles sitio.

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Pensar en cómo se sintieron esas personas al ser echadas de la villa terminó por hundir anímicamente a la de Barcelona. “Yo solo quería llegar a mi casa y estar en un lugar seguro. Me sentía súper mal, me sentía responsable de lo que estaba pasando”, ha lamentado afectada.

Para evitar que otros compañeros de profesión sufran situaciones similares, Helena Arauz ha cerrado su testimonio con una advertencia: “Solo quiero decir que tengáis mucho cuidado con las empresas con las que trabajáis y que verifiquéis experiencias reales”.