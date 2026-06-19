Helena Arauz, de ‘La isla de las tentaciones’, preocupada por el ingreso hospitalario de un familiar

Natalia Sette 19 JUN 2026 - 12:33h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no está pasando por su mejor momento debido a un duro bache de salud de un familiar

Helena Arauz se reencuentra con Iván, su expareja, tras romper con Gilbert

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Helena Arauz no está pasando por su mejor momento. Si no era suficiente con su ruptura con Adrián Creus , la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha tenido que hacer frente a un inesperado revés familiar que la ha dejado completamente destrozada. La joven, que acostumbra a mantener informados a todos sus seguidores sobre su vida, ha tenido que interrumpir de golpe su contenido habitual para dar una preocupante noticia sobre un familiar.

A través de sus ‘stories’ de Instagram, la creadora de contenido ha reaparecido para disculparse con sus usuarios y explicar el motivo de fuerza mayor que la ha obligado a parar su contenido habitual. “Os prometí que hoy subiría el reel de la configuración de la cámara, pero no voy a poder hacerlo…”, ha comenzado diciendo de lo más afectada.

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Con el corazón en un puño, Helena ha desvelado la emergencia médica que han vivido en su propia casa: “Mi abuelo vive con nosotros y se lo acaban de llevar en ambulancia al hospital”. Ante la gravedad de la situación y la lógica incertidumbre, la influencer ha pedido respeto y comprensión a sus seguidores mientras se vuelca por completo en cuidar de los suyos en estos momentos tan delicados.

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“Espero que todo quede en un susto, pero quizá esté unos días sin subir nada. Espero que lo entendáis”, ha expresado con total vulnerabilidad. Sin duda, su trabajo de redes sociales ha pasado por completo a un segundo plano.

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Por suerte, el paso de las horas ha traído algo de calma a la familia y la catalana ha vuelto a actualizar el estado de salud de su familiar. Aunque parece que su abuelito sigue ingresado en el centro médico para continuar bajo observación, la situación ya está mejor y se encuentra más estabilizada.

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Con el fin de hacer más llevadero este bache y levantar el ánimo en casa, Helena ha querido tener un precioso y tierno detalle con su madre. “Me encanta regalar flores”, ha confesado sobre la imagen donde muestra el precioso ramo. “Le he comprado unas flores a mi mami porque anda plof con lo de mi abuelito”, ha concluido.

Con este cariñoso gesto, la exconcursante demuestra que se ha convertido en el mejor pilar para los suyos mientras esperan recibir pronto el alta médica.