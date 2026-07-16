Natalia Sette 16 JUL 2026 - 15:58h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' hace saltar todas las alarmas tras publicar una foto desde una camilla del hospital

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Helena Arauz ha hecho saltar las alarmas de todos sus seguidores. Tras enfrentarse al tremendo revés familiar por el ingreso de urgencia de su abuelo , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha comunicado su paso por quirófano para mejorar un defecto de su nariz. Además, ha enseñado el antes y después de la operación.

La creadora de contenido ha decidido someterse a una intervención quirúrgica muy deseada. Consciente de que verla convaleciente podría asustar a su comunidad, ha querido mandar un mensaje de calma: “Antes de que os preocupéis: está todo bien”. Con estas tranquilizadoras palabras, Helena ha compartido el motivo de su paso por el quirófano.

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La catalana ha explicado que no se trata de un simple capricho estético. “Me he realizado una cosita que llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer”, ha desvelado con entusiasmo. A diferencia de otras ocasiones en las que se ha operado por pura estética, como cuando se realizó un aumento de pecho , esta vez había una importante razón de salud de por medio.

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Helena sufría un problema que afectaba directamente a su bienestar diario. “Tenía un agujero más grande que el otro y eso me dificultaba mucho la respiración”, ha detallado de lo más sincera. Para solucionar esta molesta asimetría, la influencer se ha puesto en manos de especialistas.

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La joven ha querido aclarar que la operación no ha supuesto un cambio radical en sus rasgos faciales. “No me han modificado la forma de la nariz, únicamente los agujeros nasales”, ha matizado. Para demostrarlo, ha subido a su perfil oficial las fotos de su antes y después.

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En las imágenes compartidas se observa claramente el cambio obtenido tras la cirugía. Mientras que antes tenía uno de los agujeros bastante cerrado, ahora luce los dos igual de abiertos y completamente simétricos. Sin duda, una notable mejoría que le permitirá respirar con total normalidad a partir de ahora.

Durante su estancia en el hospital, Helena ha contado con un apoyo de lo más especial. Su gran amiga y compañera de televisión, Anita Williams, no ha dudado en desplazarse para cuidarla y consentirla. Un tierno gesto que la catalana ha querido presumir públicamente con todos sus seguidores.

“¿Se puede ser más mona que mi Anita Williams?”, se preguntaba conmovida junto a una bonita fotografía. “Ha venido a verme, me ha traído chocolate y su gorrita que me encanta!! Llevaba tiempo queriéndola, te quiero amiga”, ha escrito agradecida.