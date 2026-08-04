Natalia Sette 04 AGO 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' acude a su clínica de confianza para resolver un problema que le impide hacer su vida con normalidad

Helena Arauz, de ‘La isla de las tentaciones’, preocupada por el ingreso hospitalario de un familiar

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Helena Arauz ha tomado la decisión de volver a pasar por el quirófano para solucionar un problema que afectaba directamente a su calidad de vida. Debido a ello, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha sometido a una rinoseptoplastia. Ella y su doctor explican el motivo y enseñan el resultado de la operación.

“Ya tengo los pechos más famosos de España y ahora toca la nariz”, ha comenzado diciendo con un toque de humor la influencer. Helena ha explicado el motivo de salud que la ha llevado a realizarse este procedimiento, dejando claro que no podía posponerlo más. “Me voy a hacer una rinoseptoplastia ya que respiro mal por un orificio, lo tengo más cerrado que el otro. No respirar bien me dificulta mucho mi día a día”, ha confesado de lo más sincera.

El cirujano responsable de la intervención ha coincidido en el diagnóstico, calificándolo como una situación muy concreta. “Es un caso peculiar. La nariz de Helena es bonita, femenina, con la punta levantada, pero tiene una asimetría de orificios nasales”, ha detallado. Es especialista le aseguró que tras la intervención el cambio sería a mejor: “Vas a notar todo más abierto, vas a respirar mejor”.

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El procedimiento elegido por la influencer es una rinoseptoplastia, una técnica que combina dos intervenciones en una misma cirugía. Por un lado, la rinoplastia se centra en la parte cosmética para armonizar la apariencia exterior de la nariz; por otro, la septoplastia corrige las desviaciones del tabique por motivos estrictamente médicos y terapéuticos.

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Al unir ambos tratamientos, la rinoseptoplastia permite resolver en una única sesión tanto la parte funcional, como los pequeños detalles estéticos. En el caso de Helena, la cirugía ha logrado dejar sus orificios nasales completamente simétricos, permitiéndole vivir su día a día con total normalidad volviendo a respirar bien.

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La creadora de contenido no ha podido quedar más satisfecha con el resultado. Era un problema que hacía mucho tiempo que quería solucionar y por fin se ha puesto en manos de profesionales para hacerlo. Ella misma ha compartido orgullosa cómo ha quedado su nariz tras la operación.