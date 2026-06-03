Lidia González 03 JUN 2026 - 16:51h.

Todos los motivos sobre el fin de la relación de la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y el boxeador

¡No te pierdas el programa completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Hace tan solo unas semanas, las redes sociales ardieron al salir a la luz el romance entre Helena Arauz y Adrián Creus, pero su situación ha dado un giro radical que los colaboradores de ‘En todas las salsas’ han querido contar. Después de la dura pérdida que ha tenido el influencer, los creadores de contenido dan versiones opuestas sobre su ruptura. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre lo que ha ocurrido con el boxeador y desvela datos desconocidos hasta ahora. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

Tras la polémica en la que se vio envuelta por la relación que mantuvo con Gilbert, llegando a disculparse públicamente por las mentiras que contó, ahora, da un paso al frente para hablar de otro romance. Sin embargo, parece que su testimonio confronta totalmente con el del exconcursante de ‘Gran Hermano’. Sergio Ojer, que ha hablado con el boxeador, y Asier Montaño, que ha tenido una conversación con la influencer, han sido los encargados de poner toda la información sobre la mesa.

Sin embargo, parece que una persona del pasado de la creadora de contenido tiene mucho que decir sobre esta incipiente relación que ha llegado a su fin. “Gilbert dice que Adrián ha puesto verde a Helena”, aseguran los colaboradores de ‘En todas las salsas’.

Además, la que tampoco ha querido quedarse callada después de que saliese a la luz lo que ha ocurrido ha sido Sandra Barrios. La andaluza, que compartió experiencia con Helena Arauz en ‘La isla de las tentaciones’, se muestra muy tajante a la hora de hablar sobre el futuro sentimental de la madrileña: “Le viene bien estar mucho tiempo sola y quererse a sí misma”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado, en exclusiva, en Mediaset Infinity!