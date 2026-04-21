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YULEN PEREIRA Y JEIMY BÁEZ

Yulen Pereira habla del dinero que le pasa a Jeimy Báez para su hijo en común: "Se me ha dicho que no era suficiente"

Yulen Pereira habla del dinero que le pasa a Jeimy Báez para su hijo en común
Yulen Pereira en 'El tiempo justo'. Telecinco
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Yulen Pereira no acudió al bautizo de su hijo en común con Jeimy Báez y explicó ayer en 'El tiempo justo' que su decisión tenía un motivo claro: prefiere que primero se regularice la situación del menor, incluyéndole en el registro como su padre de forma legal y firmando un convenio regulador. Tras esas declaraciones, la exconcursante de 'GH DÚO' le ha respondido a través de Leticia Requejo y el esgrimista ha anunciado que no quiere seguir esperando y que está decidido a tomar medidas legales si en los próximos días no se da un paso al frente en la regulación de la situación de su hijo.

Yulen Pereira responde a Jeimy Báez tras su ausencia en el bautizo de su hijo
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El exconcursante de 'Supervivientes' ha confesado que le parece contradictoria la actitud de Jeimy y que no quiere esperar más tiempo para regular la situación del niño porque su familia y sus amigos no están viendo al bebé: "Cuando nace el niño mis padres e incluso algún amigo ven a mi hijo en la primera semana, pero ella se molesta y no le gusta y me llega a decir que no la escriba más y que mi madre no le escriba más".

También ha explicado que intenta ver a su hijo "cada vez que está en España" y que es cierto que "ahora" su exnovia no le pone impedimentos para que se realicen estas visitas, aunque ha matizado que en el pasado sí que se los puso: "No me dejaba ver al niño y siempre eran problemas, y la que desatascó esta situación para yo poder ver a mi hijo fue la madre de Jeimy y siempre le voy a estar agradecido".

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El ex de Anabel Pantoja ha añadido que no cree que el problema sea económico y ha resaltado que Jeimy sabe que puede contar con él en este sentido: "Ella sabe que desde el día que nació mi hijo se le ha pasado dinero, cada mes paso una cantidad que no es la misma: a veces se ha pasado más, a veces se ha pasado menos, pero siempre se ha pasado; y ha habido meses que se me ha devuelto esa cuantía diciéndome que no era suficiente".

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