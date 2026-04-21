Yulen Pereira habla del dinero que le pasa a Jeimy Báez para su hijo en común

Ana Carrillo 21 ABR 2026 - 19:07h.

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Yulen Pereira no acudió al bautizo de su hijo en común con Jeimy Báez y explicó ayer en 'El tiempo justo' que su decisión tenía un motivo claro: prefiere que primero se regularice la situación del menor, incluyéndole en el registro como su padre de forma legal y firmando un convenio regulador. Tras esas declaraciones, la exconcursante de 'GH DÚO' le ha respondido a través de Leticia Requejo y el esgrimista ha anunciado que no quiere seguir esperando y que está decidido a tomar medidas legales si en los próximos días no se da un paso al frente en la regulación de la situación de su hijo.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha confesado que le parece contradictoria la actitud de Jeimy y que no quiere esperar más tiempo para regular la situación del niño porque su familia y sus amigos no están viendo al bebé: "Cuando nace el niño mis padres e incluso algún amigo ven a mi hijo en la primera semana, pero ella se molesta y no le gusta y me llega a decir que no la escriba más y que mi madre no le escriba más".

También ha explicado que intenta ver a su hijo "cada vez que está en España" y que es cierto que "ahora" su exnovia no le pone impedimentos para que se realicen estas visitas, aunque ha matizado que en el pasado sí que se los puso: "No me dejaba ver al niño y siempre eran problemas, y la que desatascó esta situación para yo poder ver a mi hijo fue la madre de Jeimy y siempre le voy a estar agradecido".

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El ex de Anabel Pantoja ha añadido que no cree que el problema sea económico y ha resaltado que Jeimy sabe que puede contar con él en este sentido: "Ella sabe que desde el día que nació mi hijo se le ha pasado dinero, cada mes paso una cantidad que no es la misma: a veces se ha pasado más, a veces se ha pasado menos, pero siempre se ha pasado; y ha habido meses que se me ha devuelto esa cuantía diciéndome que no era suficiente".