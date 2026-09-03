Lidia González 03 SEP 2026 - 15:39h.

Las exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ mandan un contundente mensaje a las próximas participantes del programa

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La próxima edición de ‘La isla de las tentaciones’ está a la vuelta de la esquina y Mar Ruiz no ha querido dejar pasar la oportunidad de dar su perspectiva tras todo lo que ha vivido. Por ello, después de aclarar su problema con Claudia Chacón, la mallorquina se reúne con Leila León, Julia Garrigós y Ainhoa Gómez y aconsejan a las nuevas participantes. Sinceras como siempre, las influencers desvelan cuáles son sus imprescindibles en la maleta y cómo afrontar la experiencia. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que contar, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

Las creadoras de contenido se sientan frente a las cámaras de mtmad para sincerarse sobre cómo vivieron su estancia en República Dominica y confesar algunos aspectos que pueden serles de utilidad a los siguientes protagonistas. Qué es lo que no puede faltar en la maleta o cómo enfrentar los momentos más complicados de la experiencia, son algunos de los temas que han tratado.

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Mar, que ha hablado del problema que sufre en su piel, ha revelado el esencial que le fue de mucha ayuda durante su paso por ‘La isla de las tentaciones’. Además, las excompañeras han contado cómo fue la primera vez que se enfrentaron a las antorchas de las hogueras y si lograron superar ese impacto a lo largo de las semanas. Las influencers han mandado un mensaje muy especial a las siguientes participantes y aseguran: “Todo pasa por algo, te van a funar hagas lo que hagas”.

Mar Ruiz habla de su relación con Bayan Al Masri tras su conflicto público

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Mar Ruiz también ha querido aclarar la polémica en la que se ha visto envuelta las últimas semanas y se ha mostrado muy clara al respecto. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela en qué punto se encuentra su relación con Bayan Al Masri tras su conflicto público en redes sociales. La mallorquina no ha tenido ningún problema a la hora de abordar todo lo que ha pasado entre ellas, especialmente después del malentendido que vivió con Claudia Chacón.

Las exparticipantes de ‘LIDLT’ reaccionan a los nuevos solteros y solteras

Ahora que ya se va sabiendo toda la información sobre la siguiente edición de ‘La isla de las tentaciones’, Mar Ruiz, Leila León, Julia Garrigós y Ainhoa Gómez han analizado todo lo que se conoce hasta ahora. Las exparticipantes de ‘LIDLT’ reaccionan a los nuevos solteros y solteras y no dudan en decir quiénes les han gustado especialmente. Además, también han tenido un consejo para ellos, especialmente algo que evitar: “Genera mucho rechazo”. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!