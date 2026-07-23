Lidia González 23 JUL 2026 - 12:46h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra el resultado de su habitación tras la reforma: en tonos nude y muebles de madera

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Mar Ruiz ha querido hacerle un lavado de cara completo a su cuarto y ha explicado todos los detalles sobre la obra que está realizando. Después de pronunciarse sobre la polémica que han tenido Christian y Gerard Arias, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el dinero que se va a gastar en la reforma de su habitación. Además, la influencer muestra el antes y después que ha realizado mediante una simulación. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha confesado todos los cambios que quiere hacerle a la habitación y los muebles nuevos que va a instalar en ella. “Ha surgido por el tema del canapé”, comienza explicando la influencer. La de Mallorca, que ha hablado del sacrificio que su madre hizo por ella durante su infancia, hace un cálculo del dinero que le va a costar cada uno de ellos. Con un estilo en tonos nude y muebles de madera, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra el resultado de cómo va a quedar su habitación: “Me encanta”.

Así es la prenda más cara del armario de Mar Ruiz

Aprovechando que está remodelando su habitación, Mar Ruiz ha compartido con todos sus seguidores uno de sus secretos mejor guardados. La creadora de contenido abre las puertas de su armario y enseña toda su colección de ropa. La creadora de contenido confiesa cuál es la prenda más cara que tiene y desvela la historia que hay tras ella. Además, se sincera sobre su faceta como consumidora de moda y explica si es adicta a las compras. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!