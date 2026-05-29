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Alma, la hija de la pareja formada por Anabel Pantoja y David Rodríguez, fue víctima de un "zarandeo violento" el pasado 9 de enero de 2025, según el informe forense que ya tiene sobre la mesa la jueza instructora del caso. Según especifican desde el medio 'Canarias 7', los especialistas del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas (IML) certifican que la menor sufrió este episodio en el momento en que la pareja de la influencer fue al centro comercial Mogán Mall para realizar unas compras.

En aquél momento, como detallamos en 'El tiempo justo', Rodríguez se quedó a solas con la pequeña Alma antes de ver a su pareja. Con este documento, elaborado por los especialistas de la Unidad de Valoración Forense Integral de Violencia Contra la Infancia y la Adolescencia del IML de Las Palmas, hemos podido conocer el origen de las lesiones de la bebé de Pantoja, tras muchas especulaciones.