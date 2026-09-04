Lidia González 04 SEP 2026 - 12:10h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ aconseja a Maica Benedicto sobre su relación con Juan Faro

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Maica Benedicto ha recibido muchas opiniones sobre su nueva ilusión, pero hay una que le importa especialmente. Después de contestar a todos los comentarios negativos por su situación sentimental, Lucía Rolek le confiesa lo que piensa realmente de Juan Faro. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se ha mostrado muy sincera frente a las cámaras de mtmad y no ha ocultado nada de lo que siente. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que decir, en el capítulo completo, ya disponible en Mediaset Infintiy!

“Lo conocía de antes”, comienza anunciando la creadora de contenido. Ahora que ella está viviendo en Ibiza por amor y que tiene un círculo de amigos amplio, la catalana ha podido ver al empresario antes de que todo esto surgiera. Por eso, Lucía Rolek desvela lo que opina de él y se sincera a la hora de explicar si le gusta cómo es con su amiga, que ha revelado si se mudaría a Ibiza por amor.

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La influencer ha confesado cómo ve a Maica y a Juan cuando están juntos y se ha mostrado muy honesta para contar todo lo que piensa. Además, ha querido ser clara con la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ y le ha dado un firme consejo.

Maica Benedicto cuenta cómo está viviendo su relación con Juan Faro

Maica Benedicto también ha dado el paso de abrirse en canal como nunca para hablar del momento sentimental que está viviendo después de toda la polémica que se ha generado a su alrededor. Por ello, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ cuenta cómo está viviendo su relación con Juan Faro. La creadora de contenido ha querido compartir con todos sus seguidores todo lo que siente y cómo está haciendo frente a las críticas que está recibiendo. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que decir, en exclusiva, para Mediaset Infinity!