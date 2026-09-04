Celia Molina 04 SEP 2026 - 11:27h.

La influencer, que padece adenomiosis y endometriosis, va a someterse a una extirpación de útero en las próximas semanas

Señales que alertan de que puedes tener endometriosis: "Si la menstruación te incapacita es que hay un problema"

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Hace unas semanas, la influencer conocida como 'La Vecina Rubia', cuyo rostro no ha mostrado nunca en sus redes sociales, anunció que padece adenomiosis y endometriosis profunda, la forma más grave, compleja y dolorosa de la endometrosis, que le ha afectado a otros órganos del cuerpo.

La Clínica Mayo define la adenomiosis como "una afección que se produce cuando el tejido que normalmente recubre el útero (tejido endometrial) se desarrolla en la pared muscular del útero". El tejido desplazado sigue actuando normalmente, se engrosa, se degrada y produce sangrado, durante cada ciclo menstrual. El resultado puede ser "un útero agrandado y una menorragia dolorosa".

Todo ello provocaba que la influencer haya tenido, cada mes, una menstruación realmente incapacitante pero, al no estar correctamente diagnosticada, normalizó ese dolor y lo sobrellevó como pudo durante años. Ahora que ya sabe lo que le ocurre, va a ser sometida a una histerectomía (extirpación del útero) y, como muchas otras mujeres han hecho antes, La Vecina ha expresado lo que siente al despedirse de su órgano reproductor:

"Quedan pocas semanas para mi histerectomía"

"Querido útero. No soy la primera mujer que le escribe una carta de despedida a su matriz y, por desgracia, tampoco seré la última. A unas semanas de que me hagan una histerectomía, me recorre una mezcla de sensaciones que van desde la pena más profunda hasta el miedo y la culpabilidad, pasando por la absoluta necesidad de llegar a este punto", ha dicho en su última publicación en Instagram.

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"Ahora mismo soy un mar de dudas y lágrimas"

"Llevamos juntos toda una vida: siempre decidías que la regla se viniese conmigo de viaje, a todas las escapadas, vacaciones y celebraciones. Pero te prometo que no ha sido por eso por lo que te tienes que ir. Te tienes que ir porque necesito recuperar mi calidad de vida, la que siento que se me ha robado en estos años de falta de diagnóstico. Años en los que ni tú ni yo sabíamos que estabas tan enfermo, que pensábamos que podíamos soportar ese dolor. Pero otros órganos ya no han podido más", ha añadido.

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"Desde la más absoluta vulnerabilidad que como mujer me supone decirte adiós, me despido para siempre de mi era reproductiva, con la esperanza de que este nuevo camino, al menos, esté lleno de vida. Porque la vida siempre encuentra cómo abrirse camino, igual que esa flor que crece en el asfalto. Volveré a brillar con una nueva cicatriz que me recordará que sigo viva", ha concluido.

La original creadora de contenido, que cuenta con casi tres millones de seguidores en Instagram, ha pedido, por último, consejo y ayuda a otras mujeres que hayan pasado por lo mismo: "Si has pasado por esto, te agradecería que nos cuentes a todas tu experiencia. Quizás este pueda ser un punto de encuentro para sentirnos acompañadas. Ahora mismo soy un mar de dudas y lágrimas, así que toda compañía será más que bienvenida".