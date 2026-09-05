Berto González 05 SEP 2026 - 11:00h.

Carmen Alcayde y Charli celebran tres años de relación con el anuncio de su compromiso matrimonial

La exconcursante de 'Supervivientes' comparte la foto del encuentro de su novio con Montoya

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Carmen Alcayde vive uno de los momentos más dulces de su vida sentimental al cumplir tres años de relación junto a su novio Charli. Tras superar un divorcio después de tres décadas con su exmarido Eduardo Primo Arnau, la exconcursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes' volvió a ilusionarse gracias a un flechazo inesperado que ha cambiado por completo su día a día.

La pareja ha ido superando etapas, afianzando la convivencia y demostrando que los veintidós años de diferencia de edad que existen entre ambos no son ningún obstáculo para la complicidad y el proyecto de futuro que comparten. Ahora, este noviazgo culmina con un importante paso adelante, ya que Charli acaba de pedirle matrimonio a Carmen Alcayde en una romántica sorpresa rodeados de su círculo más cercano.

El flechazo de amor y los inicios de su historia de amor

La historia entre Carmen Alcayde y Charli comenzó diez meses después de que la periodista anunciara la separación de su anterior matrimonio. El punto de encuentro fue un concierto del artista Alberto Gambino celebrado en Valencia. Charli, un joven apasionado de las motos que trabaja como DJ, se encontraba en la mesa de mezclas de la fiesta cuando la presentadora cruzó su mirada con la suya. Tal y me como relató la propia comunicadora, la atracción fue inmediata y experimentó una conexión directa de amor nada más verlo en la cabina.

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Tras compartir esa primera noche durante el verano, la pareja disfrutó de un primer mes muy intenso donde afianzaron sus lazos. No obstante, el inicio del noviazgo coincidió con la entrada de Carmen a la casa de Guadalix de la Sierra para participar en el concurso 'Gran Hermano VIP'. La separación supuso una prueba de fuego para ambos.

Durante su estancia en el reality, la comunicadora confesó que sentía un verdadero dolor de estómago de lo mucho que echaba de menos a su chico. A su salida del programa tras ser expulsada, Charli la estaba esperando en el plató para reencontrarse con ella, confirmando así que la relación iba muy en serio.

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Tres años de estabilidad, familia y proyectos en común

A lo largo de estos tres años de trayectoria sentimental, la pareja ha construido una convivencia plena y llena de complicidad a las afueras de Madrid. En la actualidad, Carmen Alcayde y Charli comparten su día a día en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid, un luga donde han establecido su residencia en casa de Carmen y desde donde compaginan sus compromisos personales y laborales. Más allá de su vida íntima, ambos han formado un tándem profesional juntos creando un show de DJ bajo el nombre Cars y Cars, con el que recorren diferentes eventos musicales compartiendo su pasión por la música.

Uno de los aspectos clave en esta relación ha sido la integración familiar de Charli con los tres hijos de la periodista, nacidos de su anterior matrimonio: Carmen Lucía, Eduardo y Olivia. Cuando la pareja comenzó a consolidarse, la presentadora prefirió comunicar la noticia a sus tres descendientes de forma individual y progresiva. La diferencia de veintidós años de edad entre ambos fue acogida con total naturalidad en el hogar.

En especial, su hijo Eduardo reaccionó entre risas apoyando a su madre al señalar que era una excelente opción estar con una persona joven y llena de energía antes que con un señor mayor. Charli encajó perfectamente en la rutina familiar y mantiene una relación cercana con los tres jóvenes, del mismo modo que Carmen ha manifestado una excelente sintonía con la madre de su novio y con su círculo de amigos de toda la vida.

Una emotiva pedida de mano por sorpresa

El broche de oro a estos tres años de amor ha llegado con la ansiada pedida de mano. La propuesta se produjo en un restaurante durante una velada donde la pareja se encontraba cenando y disfrutando de la compañía de varios de sus amigos más íntimos. De manera completamente inesperada para la colaboradora, Charli decidió dar la sorpresa sacando un anillo de compromiso delante de los presentes para pedirle oficialmente que se casara con él.

Carmen Alcayde ha compartido los detalles de este momento de felicidad suprema ante los seguidores de sus redes sociales, manifestando que se quedó sin palabras y que le hizo gestos de incredulidad a su chico al no asimilar de inmediato que la pedida fuera real. En sus primeras declaraciones públicas tras el compromiso, la periodista ha asegurado encontrarse más feliz que nunca y ha definido esta futura boda como la mayor locura de su vida. Además, la valenciana ya ha adelantado con ilusión sus primeras ideas para el enlace, confirmando que tiene muy claro que vestirá completamente de blanco para dar el 'sí quiero'.