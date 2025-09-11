Equipo Outdoor 11 SEP 2025 - 17:13h.

La exconcursante de 'Supervivientes' presume de unos bonitos recuerdos junto a su novio Charly y sus hijos: su posado familiar

Carmen Alcayde ha querido cerrar el verano de la manera más visual posible: con una recopilación de unas sorprendentes y bonitas fotos en sus redes que resume cómo han sido estos días con sol, playa y planes en familia. La presentadora y exconcursante de 'Supervivientes' ha mostrado con mucho estilo como han sido esos momentos de desconexión junto a su novio Charly y sus hijos. La mejor de las compañías.

En este carrete, Carmen ha mostrado todo tipo de momentos tanto los más relajados como los más estudiados. Los atardeceres son, sin duda, los protagonistas en la serie de fotos publicadas por la presentadora: cielos naranja y rosa que han capturado la magia de las tardes estivales. Pero no todo son paisajes; también hay momentos personales que acercan a sus seguidores a su día a día. Entre abrazos con sus hijos y con su pareja, Charli, además, este verano ha tenido un motivo extra para celebrar: Carmen y Charli han celebrado su segundo aniversario juntos, un momento que también ha compartido en sus redes con una bonita publicación llena de amor y complicidad. Incluso, su mascota tampoco se queda atrás, ya que ha ido apareciendo en varias imágenes siendo un compañero más de la familia.

La recopilación incluye un montón de planes veraniegos. Desde días de barco de total desconexión hasta jornadas en la playa, pasando por momentos más activos como el paddle surf, que demuestra que el verano también puede ser un buen momento para hacer deporte y mantenerse activo. La piscina tampoco falta, y Carmen ha aprovechado para mostrarnos esas tardes refrescantes con su nuevo compañero de vida, Charli.

"No quedan días de verano", reconoce la periodista, aunque añade con cariño que "el recuerdo de tantos buenos momentos vividos hará que el otoño sea menos melancólico". Con este carrete y la declaraciones de la presentadora, se ve que Carmen ha disfrutado del verano y vuelve con las pilas cargadas dispuesta a encarar la nueva temporada.

La recopilación de imágenes de Carmen Alcayde es un recorrido visual de cómo han sido sus días de descanso: atardeceres, risas en familia, momentos con su mascota, planes al aire libre y algún que otro posado elegante, además de la celebración de sus dos años con su pareja. Una manera perfecta de compartir con sus seguidores que el verano se vive en buena compañía.