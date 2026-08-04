Alba Díaz y su novio, Marquitos, celebran tres años juntos con un original vídeo
La hija de Vicky Martín Berrocal y 'El Cordobés' y el cantante han celebrado los tres años de su historia de amor con un video y una recopilación de fotos
La emotiva felicitación de Alba Díaz a su padre, Manuel Díaz ‘El cordobés’
Alba Díaz Martín y Marcos Terrones atraviesan una de las etapas más consolidadas de su relación. Tras tres años desde que comenzaron su historia de amor, un perrito en común y compartiendo un hogar, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' y el cantante, conocido como ‘Marquitos’, han celebrado su aniversario con un original vídeo.
Para conmemorar este día tan especial, la creadora de contenido ha compartido en su perfil de Instagram un divertido vídeo en el que aparece la pareja bailando como locos ante la cámara al ritmo de ‘Rakata’, la mítica canción de Wisin y Yandel. “3 años con este crack”, ha escrito la joven sobre el ‘reel’.
En el texto que acompaña al vídeo, la creadora de contenido ha volcado sus sentimientos más profundos para dedicarle unas tiernas palabras al artista. “Mi compañero de vida, te amo. Por toda una vida a tu lado. Gracias por hacerme tan feliz”, ha expresado la influencer ante su medio millón de seguidores.
Por su parte, el músico, que cuenta con cerca de 170.000 oyentes mensuales en Spotify, ha decidido responder en la sección de comentarios tirando de su característico sentido del humor. “Te diría algo súper pasteloso, pero creo que te he escrito como 10 canciones de amor, así que solo te voy a decir que quien tenga miedo a morir que no nazca”, ha escrito divertido.
Las felicitaciones no han quedado ahí, ya que ambos han querido compartir su complicidad a través de sus ‘stories’ de Instagram. Alba ha subido un cariñoso recopilatorio de imágenes juntos acompañado de románticas frases como “qué guapo eres”, “para toda la vida”, “cuánto pegamos” o “te quiero mucho”.
Marquitos tampoco se ha quedado atrás y ha dedicado a su chica una emotiva declaración que deja claro lo mucho que han evolucionado como pareja durante este tiempo. “Cada vez que te hago feliz gano 12 años de vida te lo juro… Lo que hemos crecido juntos tú y yo”, ha confesado el cantante sobre varias instantáneas de ellos dos a lo largo de los años.