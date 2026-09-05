Berto González 05 SEP 2026 - 16:00h.

Teresa Seco, exconcursante de 'Supervivientes', ha transformado su nuevo piso de alquiler en Valencia integrando los muebles de su antigua casa y añadiendo una moderna isla de cocina en un espacio diáfano y luminoso de estilo nórdico

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Teresa Seco atraviesa un momento lleno de novedades tras cambiar de vivienda en la ciudad de Valencia. La exconcursante de 'Supervivientes' ha decidido mostrar el resultado de la gran renovación que ha llevado a cabo en su nuevo piso. Aunque la vivienda ya contaba con un estado impecable tras una reforma previa, la joven ha querido adaptar cada espacio a sus gustos y necesidades, incorporando los muebles de su antigua casa y realizando pequeñas modificaciones clave. El resultado es un hogar lleno de luz natural, funcional y de un impecable estilo nórdico donde el confort y las piezas en tendencia son los protagonistas.

Una nueva etapa en Valencia con un piso totalmente renovado

Ubicada en una de las zonas residenciales de Valencia, la nueva vivienda de Teresa Seco se caracteriza por un diseño moderno donde la amplitud y la luz natural son las grandes protagonistas. La exconcursante de 'Supervivientes' lleva instalada menos de un año en esta casa, tiempo suficiente para haber culminado un proceso de renovación con el que ha conseguido darle al piso su toque personal.

Aunque al alquilar el inmueble se encontró con una estructura totalmente reformada y actualizada, la influencer prefirió no partir de cero en la decoración. En su lugar, trasladó gran parte del mobiliario que ya utilizaba en su anterior piso para reacondicionarlo en las diferentes estancias.

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Durante las semanas posteriores a la mudanza, el trasiego de cajas de cartón repletas de ropa, muebles y decoración marcó el inicio de su nueva etapa en este piso. Reutilizar su mobiliario de su piso antiguo le ha permitido aprovechar piezas clave como un amplio sofá rinconero en tono beige, una mesa de centro transparente de cristal de líneas curvas y una gran alfombra de pelo en tonos neutros que aporta calidez a la zona de estar.

Además, las paredes blancas sirven de lienzo para dos grandes cuadros con texturas en relieve y formas geométricas arboladas que ya la acompañaban anteriormente, consiguiendo así un espacio multifuncional muy acogedor sin necesidad de realizar grandes obras.

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Un salón diáfano unido a la cocina nórdica con una isla central como elemento estrella

El corazón del piso lo constituye una amplia estancia abierta y multifuncional que integra el salón, el comedor y la cocina. La luz natural entra a raudales a través de amplios ventanales y cristaleras que comunican con el exterior aumentando la sensación de amplitud, que también se ve favorecida en las paredes de color blanco impoluto y en los suelos de parqué en madera clara.

Toda la estancia respira un estilo de inspiración nórdica, caracterizada por las líneas limpias, la ausencia de decoración en exceso y utilizando una paleta cromática basada en matices neutros, crudos y tonos tierra.

En la zona del salón, el sofá modular de varias piezas en tono beige se posiciona como el elemento central para el descanso, acompañado por cojines en los mismos tonos cromáticos y un pequeño mueble bajo de almacenamiento en color blanco. Sin duda, la gran novedad que ha añadido Teresa Seco tras su mudanza es la instalación de una moderna isla central en la cocina.

Este elemento multifuncional, revestido en su frontal con paneles de relieve acanalado blanco y coronado por una encimera de acabado amarmolado en tono blanco, incluye una barra extensible inferior para comer o trabajar con total comodidad que conforma la zona de comedor.

La cocina se completa con muebles altos y bajos sin tiradores en tono blanco mate, una campana extractora de acero inoxidable sobre la placa de inducción y un frente de pared en un suave tono arena. En este espacio diáfano también se integran de manera discreta la lavadora y los accesorios para el cuidado de su mascota, que disfruta libremente de la amplitud del piso.

Sin duda, la fusión entre los elementos reutilizados de su antigua casa y las nuevas incorporaciones ha permitido a la joven valenciana crear una vivienda moderna y perfectamente adaptada a su estilo de vida.