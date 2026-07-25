Equipo Outdoor 25 JUL 2026 - 13:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes 2026' ha compartido por primera vez una imagen pública junto a su novio y le ha dedicado unas palabras que han emocionado a sus seguidores

Teresa Seco habla de las secuelas físicas que sufre tras ‘Supervivientes’

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Teresa Seco ha compartido en sus redes unas fotos muy especiales. La exparticipante de 'Supervivientes', que no dudó en dejarlo todo para vivir una aventura en Honduras, nunca ha sido de las que expone su vida sentimental en redes. Pero esta publicación lo ha cambiado todo: son las primeras fotos en las que aparece junto a su novio, acompañadas de una declaración de amor que no ha dejado indiferente a nadie.

La creadora de contenido siempre ha guardado su vida amorosa con mucho celo, algo poco habitual entre las influencers de su generación. La única pista que había dado sobre su situación sentimental llegó en el momento más emocionante de su concurso: cuando saltó del helicóptero para dar comienzo a su aventura en Honduras, Teresa se acordó de muchas personas y entre ellas mencionó a "mi novio" sin revelar en ningún momento quién era. Meses después de volver a casa, ese misterio empieza a despejarse.

Las fotos que ha publicado estos días los muestran juntos en una actitud de lo más cariñosa. Desde que regresó a su rutina habitual tras meses fuera de casa, Teresa no ha publicado nada en sus redes que pudiera dar pistas sobre su vida sentimental. Con este post, la valenciana da el paso y hace pública su relación por primera vez, algo que sus seguidores llevaban tiempo esperando. Un gesto que, para quien la sigue de cerca, tiene mucho más valor precisamente porque ella nunca suele hacerlo.

Lo que más ha impactado, sin embargo, ha sido el texto que la influencer ha incluido en la publicación. "Feliz cumpleaños mi vida", comenzaba Teresa, antes de añadir la frase que más reacciones ha generado entre sus seguidores: "eres lo mejor que me ha pasado". Unas palabras a las que su novio respondió desde los comentarios con la misma intensidad: "Te amo cariño". Una declaración mutua que, para sus seguidores, deja claro que la pareja vive uno de los momentos más felices de su historia juntos.

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La publicación no ha tardado en acumular corazones y todo tipo de reacciones. Sus amigas han sido las primeras en llenar los comentarios de cariño y entusiasmo, con mensajes que dejan claro que el novio no era ningún desconocido para ellas. Un detalle que confirma que la pareja lleva ya una buena temporada junta y que este post es mucho más que una primera presentación. Un apoyo unánime que acompaña a Teresa y a su pareja en uno de los momentos más bonitos que ha compartido en sus redes.