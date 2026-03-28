Berto González 28 MAR 2026 - 11:00h.

Teresa Seco ha dado el salto a la televisión con 'Supervivientes 2026' tras contar con una importante trayectoria en redes sociales, mientras sigue manteniendo su vida sentimental en un segundo plano tras su relación con un futbolista valenciano

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Teresa Seco se ha convertido en uno de los rostros más destacados de 'Supervivientes 2026'. Especialmente, después de batir un récord histórico tras tirarse un total de 20 horas tumbada sin interrupciones. Pero antes de llegar a Honduras, la valenciana ya contaba con una importante carrera en redes sociales, donde ha crecido como influencer y modelo. Su trayectoria también se ha visto influenciada por su círculo social en el que se encuentran nombres como Lola Lolita y Sofía Surferss entre otros, así como por la relación sentimental que mantuvo con el futbolista Jorge González Asensi.

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La valenciana de 28 años ha desarrollado su carrera principalmente en redes sociales, donde se ha hecho un hueco como creadora de contenido especializada en moda, belleza y life style. Con el paso del tiempo, ha conseguido reunir a casi medio millón de seguidores, consolidándose como una de las influencers más reconocidas.

Su contenido se basa en compartir tendencias de moda con consejos de belleza y recomendaciones personales, lo que le ha permitido conectar con su público de forma muy cercana y natural. Esta naturalidad ha sido clave para conectar con el público y hacese con una gran legión de seguidores.

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Además, su trayectoria no se entiende sin su círculo de amistades dentro del mundo influencer. Teresa mantiene relación con creadoras de contenido como Lola Lolita o Sofía Surfers, con quienes comparte no solo proyectos, sino también parte de su día a día. Estas amistades le han ayudado a ganar visibilidad y a reforzar su presencia en las redes compartiendo colaboraciones de diferentes tipos para llegar a un público más amplio.

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Su salto a 'Supervivientes 2026' marca un antes y un después en su carrera. Hasta ahora, su trabajo había estado ligado al mundo digital, pero este formato supone su primera gran aparición en televisión. En su video de presentación, se mostró muy ilusionada con el reto y con ganas de demostrar su capacidad de adaptación en una experiencia completamente diferente a lo que había vivido hasta ahora .

Su relación con el futbolista Jorge González Asensi

En el plano personal, Teresa Seco siempre ha sido bastante discreta. A diferencia de otros influencers, no suele compartir demasiados detalles sobre su vida privada. Aun así, se conoce que mantuvo una relación sentimental con el futbolista Jorge González Asensi, una de las pocas historias que han trascendido de su entorno más íntimo.

Jorge es un futbolista valenciano que ha militado en equipos como el C.D. Eldense y que, al igual que Teresa, goza de cierta popularidad en redes sociales. Esta relación fue una etapa importante en su vida, aunque nunca llegó a exponerse ante los ojos de la prensa. Con el tiempo, la relación terminó y, desde entonces, Teresa ha preferido mantener en privado su situación sentimental.

De hecho, en la actualidad no se sabe si tiene pareja, ya que ha decidido centrarse en su trabajo y en su crecimiento profesional como creadora de contenido. Ahora, la concursante de 'Supervivientes 2026' afronta un momento clave. Su paso por el reality supone salir de su zona de confort y mostrar una faceta más real, auténtica y natural que en redes sociales. Una oportunidad para que el público la conozca mejor y para seguir consolidando su carrera más allá del mundo digital.