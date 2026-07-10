Lorena Romera 10 JUL 2026 - 14:43h.

La influencer, por el bien de sus hijos, prefiere no compartir el diagnóstico médico que ha recibido

Lo último que se sabía del estado de salud de Tamara Gorro

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Tamara Gorro ha hecho saltar las alarmas con una foto desde el hospital. Sin embargo, en la misma publicación, la modelo, presentadora e influencer ha querido ser muy transparente con su 'familia virtual', como llama a sus seguidores de las redes sociales. Tras meses de pruebas, la televisiva ha desvelado que su salud atraviesa un importante bache. Un post en el que también deja claro la decisión que ha tomado por el bien de sus hijos, Shaila y Antonio: no va a compartir públicamente su diagnóstico.

Fiel a su compromiso de no fingir en redes que todo va bien cuando las cosas se tuercen, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha querido explicar el motivo de su ingreso. "Si algo me une a vosotros es la sinceridad, y esta vez no podía ser de otra manera. ¿Recordáis que hace unos meses estaba un poquito pachucha, en cama y con médicos?".

Tamara Gorro reconoce que lleva desde entonces sometiéndose a exhaustivos exámenes médicos: "Pruebas que han llevado bastante tiempo, pero que, con resultados, calma, confianza y unos buenos médicos, se llega a la mejor decisión. No la que me hubiese gustado, pero sí la mejor, estoy segura.

Un problema de salud ha obligado a la mostoleña a cancelar sus habituales vacaciones: "Este año cambio julio en Ibiza por camita en Madrid", añadía con su habitual toque de humor, bromeando con que se inventará que está peor en casa para "recibir más mimos" de los suyos.

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"Sé que para algunas personas el morbo sería saber el diagnóstico, cosa que ya dije y mantengo: no lo voy a decir. Principalmente porque es algo que quiero vivir en la intimidad y, lo más importante, tengo unos pequeños que ya son mayores y hay veces que hay que 'ocultar' cosas para no acentuar su preocupación. Van siendo mayores y todo les llega, aunque no queramos", expresa con total honestidad, explicando la decisión que ha tomado.

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A pesar del complicado momento que atraviesa, ingresada en el hospital, Tamara Gorro ha querido cerrar su comunicado con un mensaje de optimismo: "Lo que no quiero es estar fingiendo por aquí que todo está bien cuando no lo está. No me gusta mentir, y menos a personas que sé que me queréis de verdad. Venga, a pegarle otra patada a esa piedra que se pone en el camino… y a las que nos queden. Pero siempre con ganas y actitud".