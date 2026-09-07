Pelayo Ortiz 07 SEP 2026 - 21:40h.

La futura reina se ha incorporado hoy a las clases de Ciencias Políticas en la UC3M, donde la han recibido sus compañeros

Así ha sido la llegada de la princesa Leonor al Campus de Getafe en la Carlos III para iniciar sus estudios de Ciencias Políticas

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La princesa Leonor se ha estrenado este lunes como una estudiante más en la Universidad. Cursará el grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Este centro será su segunda casa durante los próximos cuatro años.

La princesa de Asturias ha entrado andando, con vaqueros y blusa y aunque camuflada entre el resto de sus compañeros ha sido imposible que pasara desapercibida. "La podemos ver y nos hace mucha ilusión la verdad. Muy guay".

Y es que no todos los días llega una princesa, futura reina, a un campus revuelto. "Esta el campus revuelto, petado, yo la verdad que nunca había visto la universidad así", cuentan los estudiantes. "Estoy muy orgullosa de poder compartir universidad con la princesa", contaba una estudiante. "Va a estudiar nuestra carrera, o sea que nos hace una ilusión tremenda", contaba otro.

Una princesa en la universidad pública

Y entre tanto alboroto, sus nuevos compañeros valoraban su ingreso en la Carlos III de Getafe. "Me parece muy bien que la princesa venga a una universidad pública. Representa lo que es nuestro país y a la mayoría de juventud".

Otros le restan importancia a la nueva incorporación. "Yo la he visto antes pasar pero como a una alumna normal". Tras el revuelo, Leonor entraba en clase como cualquier otro alumno.