Paula ha compartido en su Instagram unas imágenes llenas de melancolía y tristeza en sus días en Asturias

Paula Echevarría agradece las muestras de apoyo y habla de la última etapa de su padre: "Gracias por tirar de él con uñas y dientes"

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AsturiasPaula Echevarría atraviesa uno de los momentos más duros de su vida tras el fallecimiento de su padre. Desde entonces, intenta recomponerse poco a poco mientras intenta mirar hacia delante con el apoyo de su novio Miguel Torres. Ahora, la actriz se ha dejado ver durante su escapada a su Asturias natal, según informa 'Lecturas'.

Paula ha compartido en su Instagram unas imágenes llenas de melancolía y tristeza. En estas fotografías la vemos en su localidad natal, Candás, acompañada de su pareja y de su hijo Miki. La publicación va acompañada de el emoji de un corazón blanco y una nube.

Sus días en Asturias rodeada de su familia

La actriz posa en estas imágenes vestida de negro junto al puerto de la zona. Su rostro ya deja entrever la tristeza que siente en su interior por todo lo acontecido. Paula lleva unos cuantos días en casa acompañando a su madre, quien también está atravesando un duro momento. "Hacer deporte, rodearme de mi manada, empezar a abrir el estómago comiendo rico, la playa de mi pueblo, la playa de mi vida, sumergirme en el mar que me cura y me limpia, buscar entre recuerdos... Poco a poco...", decía Paula en uno de sus post.

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Paula ha ido a la playa junto a su familia y ha destacado la vitalidad de su pequeño hijo, quien se habrá convertido en uno de sus motores para seguir con fuerzas hacia delante. Miguel y ella también han llevado a su hijo al cine e incluso los recreativos. Aunque también nos ha dejado ver algunos de los platos de comida que ha disfrutado junto al exfutbolista.

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"Cumplo 49 años en un momento difícil y con mucho dolor", dijo Paula

El pasado 7 de Agosto fue el 49º cumpleaños de la asturiana. Fue el primero que pasaba sin su padre y quiso hablar de cómo se sentía en sus redes sociales: "Hoy es mi cumpleaños... durante 48 años a las 7 de la tarde en punto (hora que nací) recibí un beso, una felicitación, un mensaje o una llamada de mi padre, estuviera donde estuviera.. nunca lo hacía antes de esa hora...".

Paula explicaba que pensaba estar "muy atenta a tu señal papá": "Cumplo 49 años en un momento difícil y con mucho dolor, pero si miro un poco más allá del dolor veo la realidad. Veo a mi madre, a mis hijos, a mi chico, a mi hermano, mis sobrinas, mi cuñada, mis tíos, mis amigos...". "Veo que tenemos salud, veo que estamos muy bien acompañados (gracias una vez más por todo el amor que nos estáis dando) y veo una vida por delante para disfrutar y vivir", añadió.

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"Así que, gracias vida, a pesar de este golpe, gracias por haberme dado el mejor padre y haberme dejado disfrutarlo tanto estos 49 años y gracias por todo lo que tengo a mi alrededor para disfrutar los años que están por venir", concluyó la actriz emocionada en su Instagram.