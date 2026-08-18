Celia Molina 18 AGO 2026 - 13:23h.

La actriz ha publicado varias imágenes de sus vacaciones en Asturias tras la muerte de su padre, Luis, el pasado 30 de julio

La fiesta sorpresa de Daniella, hija de Paula Echevarría y David Bustamante, por sus 18 años y el mensaje de sus padres: "Feliz vida"

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El pasado 30 de julio, Luis Ángel Echevarría Muñiz, padre de la actriz y modelo Paula Echevarría, falleció en Candás, la localidad asturiana donde residía. En el momento de su muerte, a los 76 años de edad, su hija se encontraba en Madrid, por lo que tuvo que viajar de urgencia a su pueblo natal para reunirse con su familia y velar el cuerpo de su padre.

Su último adiós se celebró al día siguiente, el viernes 31 de julio, en la iglesia parroquial de San Félix y, tras el shock de tan dolorosa pérdida, Paula publicó una sentido texto en sus redes sociales, en los que confesaba que se le había roto el corazón:

"¿Después de ti, qué papá? Tengo el corazón roto. Intentaré pegar cada trozo, pero sé que no quedará igual.. ya nunca será el que era.. porque me faltas tu, papi...Te pensaré cada día de mi vida, hablaré contigo y te pediré que me sostengas.. no me sueltes nunca papá", escribió la actriz, junto a un carrusel de fotografías y vídeos en los que Luis era el gran protagonista.

Su plan favorito: ir con los suyos a un merendero

Ahora, más tranquila, la modelo de 49 años ha publicado también varias fotografías de los planes familiares de los que está disfrutando en Candás, Asturias, destacando su favorito: ir a un merendero junto a sus amigos y seres queridos.

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"Uno de mis planes favoritos de pequeña era cuando mis padres hacían planes con sus amigos en un merendero... el despliegue de toallas, sillas, mesas, comida, unos cocinando, otros colocando, los niños corriendo de un lado a otro y terminar dándonos un bañín en la playa... Hay cosas que no cambian, sigo siendo muy feliz", ha comentado, junto a las fotos de un bonito día con amigos y familia en el que no ha faltado la barbacoa, una partida de billar o un buen vaso de sidra.

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Dos cumpleaños seguidos tras la muerte de Luis Ángel

Paula ha subido este post unas horas después de la gran fiesta de cumpleaños sorpresa que le hizo a la hija que tuvo con David Bustamante, Daniella, que ya ha alcanzado la mayoría de edad. Para celebrar los 18 años de su 'pequeña', la actriz organizó una fiesta que ella no se esperaba y también le dedicó una bonita carta acompañada de varias imágenes que dejan constancia de lo rápido que ha crecido Daniella:

"Mi niña, mi leona, mi compañera de vida ... Hoy cumples 18 años y no sé en qué momento pasó este tiempo.. Qué suerte la mía haber podido crecer contigo mientras tú crecías conmigo.. Ahora empieza una etapa nueva, pero hay algo que no cambiará nunca.. siempre voy a estar a tu lado... Felices 18 mi amor! Te quiero más de lo que cabe en cualquier texto", dijo Echevarría.

Tanto el cumpleaños de Daniella como el de su madre han estado muy próximos a la muerte del patriarca de la familia. Tan solo una semana después de haberle dado el último adiós, Paula cumplió 49 años, recordando la llamada que siempre le hacía su padre en la hora exacta de su nacimiento.