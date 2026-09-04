Carlos Otero 04 SEP 2026 - 10:00h.

A pesar de que tiene pareja, Pablo, y está muy enamorada, la gaditana ha elegido ser madre soltera

Lucía Sánchez desvela que va a empezar un proceso de inseminación y lanza un dardo a Dana García tras anunciar su embarazo con Isaac Torres

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Lucía Sánchez ha vuelto a dar la campanada informativa. La exparticipante de ‘La Isla de las Tentaciones’ y ganadora de ‘GH Dúo’ ha anunciado que ha iniciado un tratamiento de fertilidad para ser madre en solitario. La gaditana, que ya tiene una hija con Isaac Torres, asegura que ha meditado esta decisión durante largo tiempo. Repasamos las vivencias y circunstancias que han podido influir para que la creadora de contenido haya elegido esta vía para su segunda maternidad.

1. Las infidelidades de Manuel González

La biografía sentimental de Lucía Sánchez viene condicionada por todo lo que vivió en la tercera edición de ‘La Isla de las Tentaciones’, grabada hace casi seis años. La creadora de contenido acudió al programa de parejas para poner a prueba su relación con Manuel González, a quien le pidió que tuviese “la manita relajá”. Su chico no le hizo mucho caso y le fue infiel por partida doble, cayendo en la tentación con Fiama y Stefany. Aquel episodio fue la primera gran decepción sentimental de Lucía Sánchez, que se marchó sola del programa con su visión del amor en pareja algo minada.

2. La historia se repitió en ‘La Última Tentación’

Dice el refrán que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, y Lucía Sánchez es buen ejemplo de ello. Tras sufrir lo más grande en 'LIDLT 3', se enamoró de Isaac Torres, Lobo, que había sido tentador de Marina García en su edición. Juntos acudieron a 'La Última Tentación', reality que reencontraba a veteranos del formato. El joven se dejó llevar por sus impulsos y Lucía volvió a llorar de manera desconsolada en las hogueras del programa.

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3. Supo que estaba embarazada tras dejarlo con Isaac Torres

Al regresar de ‘La Última Tentación’, Lucía e Isaac decidieron darse una nueva oportunidad. La reconciliación culminó con el embarazo de Lucía, que esperaba a su hija Mía. Sin embargo, cuando fue consciente de que estaba en estado, la relación ya se había roto. Por aquel entonces, Lucía participaba en el programa ‘Baila Conmigo’. Fue en el tercer capítulo cuando, tras varios días de convivencia, la joven supo de su estado: “Estoy embarazada de Isaac”, dijo, dejando a todos con la boca abierta.

4. Isaac se marchó a un reality durante el embarazo

Aunque ella ya no estaba con Isaac en ese momento, Lucía vivió con lógica amargura que el padre de Mía no estuviese a su lado durante la gestación. A pesar de que le suplicó que no la dejara sola, el joven fichó por el reality latinoamericano ‘La Venganza de los Ex’, en el que mantuvo varias relaciones ante las cámaras.

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5. Idas y venidas tras el nacimiento de Mía

Isaac y Lucía lucharon por su historia y por la familia que habían creado, y no fueron pocas las ocasiones en las que intentaron reconciliarse y estar juntos. Sin embargo, cada regreso sentimental terminaba con nuevas deslealtades y promesas rotas. Finalmente, la montaña rusa sentimental en la que estaban inmersos acabó por descarrilar.

6. Nuevos amores, viejas decepciones

Que las cosas no saliesen bien con Isaac Torres no impidió que Lucía Sánchez volviese a apostar por la vida en pareja. Lo intentó con Álvaro Boix en el verano de 2024 y con Manuel Gaona a principios de 2025. Las dos relaciones acabaron tan mal como las anteriores: con infidelidades, dolor y reproches.

7. Quiere ir con pies de plomo con su actual pareja

En la actualidad, Lucía Sánchez está en pareja y feliz, pero todo lo vivido la ha marcado lo suficiente como para querer apostar por la maternidad en solitario. Según ha declarado ella misma, su chico Pablo la apoya en su plan pero no se decide a dar el paso de convertirse en padre de una criatura. Ella quiere cerrar el círculo y no condicionar la maternidad a la pareja perfecta.

8. El reloj biológico no para

A pesar de que todavía es una mujer de 31 años, Lucía sabe que la fertilidad puede resultar pasajera. Sobre su primera visita a la clínica de fertilidad en la que ha depositado su confianza, la estrella de la telerrealidad declaró: “Estaba como un flan, temblando, mirando cómo tengo los ovarios. Me explicaron todas las técnicas”. Pese al mal rato inicial, la valoración general fue positiva: “Mis sensaciones han sido súper buenas. He pasado por todos los sentimientos que puede tener una persona. Me parece bonito y fuerte”, dijo a sus seguidores.

9. La experiencia es un grado

Desde el nacimiento de su hija, Lucía ha asumido gran parte del peso de su crianza. La gaditana ha hablado abiertamente en redes sociales y realities de los momentos más duros: se sentía sola, llamaba a su madre llorando, se culpaba por “no estar a la altura” y llegó a límites emocionales muy difíciles. Esta vivencia de maternidad monoparental real ha podido resultar clave para que ahora decida que, si vuelve a ser madre, sea exclusivamente bajo sus propios términos.

10. El anuncio de la nueva paternidad de Isaac Torres

Aunque Lucía insiste en que su decisión de iniciar el tratamiento de fertilidad viene de atrás, el hecho de que el padre de Mía haya anunciado que va a ser padre de nuevo con Dana García ha actuado como un catalizador mediático y emocional. Le ha servido para reafirmar públicamente que no necesita compartir la maternidad con nadie y que su proyecto es exclusivamente suyo.