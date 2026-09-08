Marina García pide ayuda por los síntomas que sufre por el SPM

Natalia Sette 08 SEP 2026 - 12:25h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' acude a sus seguidores desesperada para intentar buscar una solución a sus fuertes dolores

Marina García explica por qué tuvo que criar a su hermano cuándo tenía 16 años y dónde estaban sus padres

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Marina García vuelve a demostrar que no hay nada que se interponga entre ella y su comunidad de seguidores. Con la honestidad que la caracteriza, y tras mandarle un importante mensaje a Jesús Sánchez , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha aparecido en sus ‘stories’ para pedir ayuda por los síntomas que sufre por el SPM.

La influencer no puede más y ha acudido a su comunidad para que le aconsejen sobre cómo frenar los fuertes dolores que siente. Abierta como siempre, Marina ha explicado al detalle los síntomas que tiene: “Estoy pasándolo realmente mal este mes con el SPM, me estoy planteando seriamente volver a unas anticonceptivas que me ayuden con los síntomas, no puedo más, estoy hinchada como una pelota y con una retención de líquido tremenda, es insoportable”.

El SPM son las siglas de “Síndrome premenstrual” y se refiere a todos los síntomas que una mujer experimenta los días antes de que llegue la menstruación. Puede ir desde lo emocional como un aumento de ansiedad, irritabilidad, llanto incontrolado.. hasta lo físico como dolor de cabeza, aumento de peso por retención de líquidos, dolor muscular, hinchazón, etc.

En el caso de Marina, los síntomas físicos son insoportables y le impide continuar su día con normalidad. “Acabo de coger cita con mi ginecólogo, quiero poner algún tipo de remedio a esto, cada mes es peor que el anterior”, ha continuado explicando con honestidad. Es en este punto en el que le pide ayuda a sus seguidoras, pues la solución más habitual son las pastillas anticonceptivas pero a ella no le fueron bien en el pasado.

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“Si a alguna de vosotras os pasaba algo parecido y ha mejorado con anticonceptivas, contadme”, ha pedido desesperada la influencer. La respuesta de su comunidad es abrumadora y le llegan decenas de mensajes a su Instagram con experiencias personales para intentar ayudarla.

“Os estoy leyendo, es tremendo la de mujeres que también sufren esto. De momento voy a hacerme mañana una prueba hormonal para ver como andan mis hormonas, y cuando mi ginecólogo la vea me mandará lo más adecuado, por todos los medios intentaré que no sean anticonceptivas, ya tomé de niña y no me hacían nada bien”, ha terminado diciendo agradecida por la respuesta de sus fans.

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Lo único que desea Marina es que tras acudir a su ginecólogo, pueda encontrar la solución adecuada para frenar de una vez por todas su síndrome premenstrual. La exparticipante de ‘La última tentación’ está harta de que su vida se pare por completo durante dos o tres días al mes debido a los terribles dolores.